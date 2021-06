Señor Director:



Desde hace casi un mes se viven jornadas de protesta en nuestro país. Diferentes muestras artísticas y culturales se han vivido en las diferentes plazas y calles de nuestro territorio. En varios lugares del mundo, compatriotas también han salido a manifestarse como expresión de apoyo a la situación que se vive en Colombia.

El común denominador de estas jornadas es que, ahora más que nunca, nuestra bandera representa ese símbolo patrio que ha logrado unir diferentes clases sociales, hinchas de equipos de fútbol, hombres, mujeres, niños, estudiantes y trabajadores. Nuestra bandera se ondea en los rincones de este planeta para gritar que necesitamos un cambio y que anhelamos que no se sigan perpetrando actos de violencia. El clamor de la bandera es que debemos unirnos en la construcción de un país mejor y en paz, donde los sueños de todos, sin importar su procedencia, se hagan realidad.



Michel Vannesa Carranza Acuña

Periodismo a un clic

Señor Director:



Hemos pasado por días llenos de angustia en los que las redes sociales nos han inundado con todo tipo de posiciones ante lo que sucede en el marco del paro nacional: agresión a los protestantes y agresión a la Fuerza Pública. Nadie se salva de este hito que marcará la historia del país.



Muchas personas han tomado la iniciativa de documentar con sus celulares lo que acontece y empezar a compartir por medio de las redes. Un periodismo informal, sin nombre ni formato, solo el desespero de querer mostrar lo que pasa. En todo caso, hay muchas incógnitas abiertas frente a lo que realmente ocurre en el país, donde la violencia se ha tomado las calles, donde hay desinformación, dolor y miedo a lo que pueda suceder mañana, y un pueblo que le pide a Dios encontrar el camino.



William Guarín Clavijo

Marchas contra la violencia

Señor Director:



Las marchas son un derecho constitucional, son la expresión de un pueblo, de un sector de la sociedad. Hasta ahí, bien. Pero aquí, detrás de estas protestas con argumentos válidos, se ha colado la delincuencia. No otra cosa son los vándalos que acaban con las estaciones de TransMilenio, incendian o saquean. A esos, el Estado debe combatirlos. Y a los que queman los palacios de justicia. Y, de otro lado, alegra la manifestación blanca de la gente cansada. Allí iban los empresarios, los pequeños comerciantes, los trabajadores, las madres, algunas seguramente de muchos que marcharon del otro lado.



Es ahí donde debemos mirar. La manifestación en paz. Y el mensaje de repudio a la violencia, que ya la hemos padecido muchos años.



Lucila González de M.

