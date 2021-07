La reforma de la Policía

Señor Director:



El anuncio de reformas anunciadas por el general Vargas, director de la Policía, en entrevista con Yamid Amat, es bien recibido. Adicional a ellas se deben considerar aspectos como la revisión de los tiempos de formación policial. Estos no deben ser alterados, deben ser respetados en cada uno de los niveles de formación. El patrullero, mínimo, debe formarse en dos años, el nivel ejecutivo en tres, y el oficial en cuatro años. Los cursos para ascenso en cualquiera de los grados deben obedecer a un tiempo mínimo de seis meses.

La comisión anunciada para estudiar la reforma tiene que estar acompañada con integrantes de la Policía, y esta se debe basar en el estudio del comportamiento del ciudadano colombiano, su idiosincrasia, no traer comparaciones de otros países. La variación del color del uniforme es un gasto innecesario, no trae empoderamiento. Su dependencia debe ser siempre el ministro de Defensa. El resto es crear burocracia y romper la cadena de mando. Su lema debe ser y será Dios y Patria.



Álvaro Sandoval Gómez

Copas con distinto contenido

La realización simultánea de la Eurocopa y la Copa América nos ha permitido comparar el fútbol de los dos continentes. Salta a la vista la gran ventaja técnica que le lleva el fútbol europeo al suramericano, así como la diferencia en la idiosincrasia de los dos tipos de jugadores. Mientras los europeos se dedican a jugar lealmente, los jugadores suramericanos en general tratan de aventajar al contrario no solo con su juego, sino tratando de engañar al árbitro, exagerando la reacción al más mínimo contacto para promover la falta y la correspondiente tarjeta. Las exageraciones son grotescas. El VAR debería ser usado para penalizar estas vergonzosas pantomimas que acaban con la belleza del fútbol. En nuestro continente hay selecciones diestras en tales prácticas, la nuestra tiene desventaja en este campo.



Gustavo Hernández Boada

Los problemas son añejos

Los problemas de Colombia no son de ahora y no se pueden achacar solo al actual presidente, Iván Duque. Basta leer las secciones sobre los acontecimientos de hace 100, 50 y 25 años en este diario y en otros medios.



En los últimos tiempos lo que sí ocurre es que muchos han crecido en forma acelerada. Colombia afronta viejas desigualdades económicas; problemas por el desempleo e inseguridad. Así mismo, en muchas regiones campesinas las cosechas agrícolas se pierden por diversos factores como carencia de vías para transportarlas e incluso falta de trabajadores.



Otro grave problema es la prestación de los servicios de salud. A miles de pacientes les demoran mucho la atención médica y la entrega de medicamentos es deficiente; en todas las EPS y sus entidades adscritas se presentan graves hacinamientos y en las áreas de urgencias siempre hay congestión de pacientes.



No se pueden solucionar de la noche a la mañana estos problemas añejos, pero el Gobierno sí puede coadyuvar a disminuirlos, con un poco un poco de esfuerzo y voluntad.



Jorge E. Giraldo Acevedo

Fusagasugá (Cundinamarca)

