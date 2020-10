El covid-19 no distingue

Señor Director:



El hecho de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado positivo para covid-19 deja varias lecciones: que este es un mal que no distingue, que no se le puede menospreciar y que precisamente los líderes deben dar ejemplo. El virus cambió el mundo, trastorna toda actividad, inclusive, como dice su editorial dominical, la campaña electoral estadounidense. Mucho dependerá de cómo actúe Joe Biden en este mes que queda. El hecho es que el virus en un instante nos cambia la vida y todos tenemos que cuidarnos.



Ángel María Aguilar

Organización de las marchas

Señor Director:



Desde mis días en Bogotá en la década del sesenta del siglo pasado, las manifestaciones en contra del gobierno de turno y sus políticas han terminado en pedreas, muertos, heridos y destrucción de bienes privados y oficiales. Y así seguirán, no importan las órdenes de las Cortes ni las conversaciones de distintos sectores de la sociedad. Para romper esta cadena y para no volver ver escenas de terror y no tener que ver a una mujer policía tirada en el pavimento y agredida físicamente y sin piedad por unos ‘jovencitos inocentes’, propongo que sean los promotores, convocadores y participantes de esas manifestaciones los únicos encargados de su organización, desarrollo y culminación. Que salgan de sus oficinas y con sus brazaletes distintivos se distribuyan a lo largo del recorrido para que, con la ayuda de los marchantes, eviten la participación de cualquier terrorista encapuchado y logren el transcurrir normal y pacífico de la marcha. Así, “el pueblo unido jamás será vencido”.



Efraim Osorio López

No salieron por corrupción

Señor Director:



En mi calidad de exagente de tránsito de los azules, quiero sentar mi enérgica protesta a propósito del tema del regreso de los agentes civiles (3-10-2020) para el control del tránsito en Bogotá, pues no es cierto, ni se ha comprobado, que hayamos salido de las calles por corrupción. Eso ha sido una mera teoría que no corresponde a la verdad. Los más de 1.700 patrulleros dimos lo mejor de nosotros para garantizar movilidad y le aseguro que ese objetivo siempre se logró, pues es la misión principal del agente de tránsito, la regulación como garantía de disciplina por parte de los actores de la vía. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia para coadyuvar con la puesta en marcha de este nuevo reto para la capital.



Mgtr. Jorge Benítez

Quino puede estar tranquilo

Señor Director:



En San Telmo, barrio tradicional de Buenos Aires, sentada en una banca encontramos a Mafalda. Siempre está rodeada de visitantes orgullosos de compartir con el ícono argentino de la clase media. Cincuenta y seis años después de haber aparecido Mafalda en una viñeta de la revista ‘Primera Plana’, sus ocurrencias mantienen una sorprendente vigencia en lo político, lo cultural y lo económico. El legado de Quino, reconocido en el mundo entero, y traducido a más de veinte idiomas, vivirá para siempre. Quino, quien dijo que Mafalda era él, puede estar tranquilo, ella siempre estará acompañada en San Telmo.



Mario Patiño Morris

