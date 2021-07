Cumplir la Constitución

Señor Director:



Los 30 años de la Constitución Nacional deben ser un motivo para honrar nuestra carta magna, con sus virtudes y defectos, que se hizo en un momento en el que retumbaban bombas del narcotráfico y eran sacrificadas valiosas personalidades de la vida nacional y muchos civiles de a pie, centenares de seres inocentes. Es el momento de rendir un homenaje nacional a los caídos en esa guerra absurda. Una nación no puede tener mala memoria. Y en estos momentos, cuando hay preocupantes expresiones de violencia, de terrorismo y vandalismo, hay que aplicar la carta, que está hecha bajo los principios del respeto a las libertades y los derechos humanos. Y que les da herramientas a los gobernantes para hacerlos cumplir.

No se necesitan más leyes, sino aplicar las establecidas y evitar que los corruptos logren burlarla.



Dagoberto Castaño Paredes

Dos elecciones que no se pueden comparar

Señor Director:



En su columna titulada ‘Dos elecciones inútiles’, Antonio Albiñana compara las elecciones en Israel, vibrante democracia parlamentaria, con las del régimen tiránico de Irán. Sería como comparar las elecciones en España con las de Nicaragua. En Irán, centenares de candidatos opositores fueron vetados por el ‘líder supremo’, máxima autoridad del régimen, elegido de por vida por un conciliábulo de miembros del clero chiita y a cuya autoridad está supeditado el presidente elegido. No en vano la precaria participación del electorado en, ese sí, ejercicio inútil.



El nuevo gobierno multipartidista de coalición de Israel es el resultado de un ejercicio democrático ejemplar, tras las elecciones libres realizadas en marzo. Para destacar, el nuevo gobierno de Israel incluye partidos de izquierda y derecha, así como un partido árabe de orientación islamista. En su gabinete hay nueve mujeres, y su ministro de salud es abiertamente gay, lo que en Irán le acarrearía la pena de muerte. Las elecciones libres son el cimiento de las democracias. Que a alguien no le gusten los resultados no las hace inútiles.



Marcos Peckel

Confederación de Comunidades Judías de Colombia

Un boyacense de pura raza

Señor Director:



Este 4 de julio, el departamento de Boyacá recuerda a ese gran tiplista, compositor, político y amante de su pueblo, como lo fue el maestro Héctor José Vargas Sánchez, nacido en el municipio de Tinjacá en 1921, hace 100 años.



Vargas, dueño de más de 150 canciones, ensalzó los valores de sus paisanos en canciones como ‘Indiecito’, ‘Yo me caso’, ‘Hacia el llano’, ‘Ritmo caliente’ y otros; entre esos, el más destacado, su bambuco ‘Soy boyacense’, hoy grabado por muchos grupos que han valorado su ingenio. Como político local, Vargas se desempeñó acertadamente en muchos puestos oficiales sin olvidar su compromiso con la música y con su pueblo. Prueba de ello fue haber fundado la Estudiantina del DAS. De ahí el porqué de que la Asamblea de Boyacá, en un gesto de correspondencia con el maestro, haya declarado ‘Soy boyacense’ como el himno popular del departamento.



Gloria a Héctor Vargas Sánchez por su gran aporte a nuestra música colombiana y a su pueblo.



José Portaccio Fontalvo

