Los 40 años de Teatro Nacional

Como lo comenta su editorial, se están conmemorando cuarenta años de la fundación del Teatro Nacional en Bogotá (1981-2021), por un equipo liderado por la difunta argentina-colombiana Fanny Mikey, obra que sobrevive a pesar de la pandemia.

El teatro en Colombia, antes de Fanny, ya tenía un sitial en los radioteatros y en las grandes compañías locales y las que llegaron a Colombia a mediados del siglo XX. Mikey, como gran visionaria, se inventó el otrora Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, único en el mundo en su momento, que se realizaba cada dos años en Semana Santa. Después de su muerte, todo cambió por la inexperiencia y los egos de quienes quedaron encargados de tan bella misión. El año 2020, incluyendo este 2021, el teatro es virtual y muy poco presencial en algunos casos. Igual, felicidades a directores, libretistas, técnicos, músicos, tramoyistas y, por supuesto, a los actores, alma y vida en la escena, que jamás se reemplazará por la virtualidad escénica.



Helena Manrique Romero

Desorden en Santa Marta

Estando en Santa Marta, de paseo en barco por algunas playas, llegué con mi familia a Inca Inca. Ahí se encontraban cerca de 50 embarcaciones con multitud de jóvenes menores de 25 años. Muchos, por no decir todos, bebiendo de manera descontrolada. Ninguna medida de control, ni autocuidado, ni nada, solo rumba y licor. Besos entre todos.



Adicionalmente, bajaban y subían entre diferentes embarcaciones a disfrutar de música y rumba. Cuál pandemia, cuál bioseguridad, cuál distanciamiento social, tapabocas... cero. No solo por el tema actual de la pandemia. Sobra decir que no había un solo adulto que pudiera establecer algún orden. Esa es la realidad. Y la Alcaldía de Santa Marta y el Gobierno Nacional, tratando de controlar una pandemia que mata a cientos de personas al día. Así es muy difícil.



Eduardo Acosta Peñaloza

‘Giro de Washington’

El giro de Washington, al que se refiere su editorial (4-4-2021) es la respuesta pendular al fracaso de las políticas públicas anteriores. Los acuerdos de paz fueron el fruto de una exploración dispendiosa que enfrentó poderosos intereses. Partiendo del problema ‘in situ’, desarrolló una solución consensuada entre las demandas sociales, los intereses económicos existentes y los requerimientos internacionales en cuanto a presencia estatal, infraestructura y el respeto a los derechos humanos. Al demonizar los acuerdos, se cayó en el modelo de toma de decisiones con una implementación parcial y caótica, de acuerdo con la opinión del partido de gobierno, y los sentimientos y proyecciones de grandes intereses.



La transformación territorial, la seguridad de los líderes sociales y el empoderamiento de las comunidades afectadas por el narcotráfico son imperativos categóricos, que obedecen a una racionalidad guiada por las prioridades insalvables y los consensos globales dirigidos a superar el marasmo de las políticas anteriores, que han profundizado la brecha social.



Carlos H. Quintero B.

