Un plan para volver al colegio

Se supone que los colegios ya están autorizados para abrir. Pero recordemos que muchos no están adecuados y se debería implementar un plan, pues no podemos dejar a los niños con deserción escolar, y varios se han lamentado de las fallas en la virtualidad. Es mejor generar un plan de semipresencialidad, con riesgos mínimos.

Los educadores de la tercera edad no estaban acostumbrados a la virtualidad ni al manejo de herramientas que hoy se usan.



Siendo representante de niños que anhelan volver al colegio, digo que entendemos los riesgos, y comprendemos al Gobierno y lo apoyamos en cuidarnos, pero también apoyamos la educación y pedimos un plan urgente; si bien han dado autorizaciones, este proceso se está demorando.



Andrés F. Correa Vega

(11 años)

Una imagen triste

Me pareció triste la foto de ‘Iván Márquez’ y compañía posando, quién sabe en qué paraje, seguramente venezolano, según los uniformes que visten. Triste, porque es una muestra de que lo único que les importa es intimidar, causar muerte, lucir poderosas armas, seguramente producto del narcotráfico. Es lo que han hecho durante muchos años. Con ellos, lamentablemente, el diálogo y los caminos de paz no funcionan. Pero pensemos en que también hay miles que dejaron las armas y les apuestan a ganarse la vida honestamente y a hacerle bien a su país. A ellos hay que seguirlos protegiendo y apoyando, pues ahí está la reconciliación.



Carmen Rosa Novoa

‘Quién podrá ayudarnos’

Completamente de acuerdo con lo manifestado por el señor Mario Patino Morris el 30 de septiembre. Parece que los mandatarios de nuestra ciudad les tuvieran tirria a los propietarios de autos particulares. Son más de cien días que no podemos sacar el carrito, pero los impuestos sí nos toca pagarlos por 365 días. Y lo peor: ahora desplazados por ‘ciclousuarios’ agresivos e irrespetuosos. “Quién podrá ayudarnos”.



Édgar Fernández Riveros

¿Nuevos azules?

Coloquialmente llamados ‘chupas’, los capitalinos tuvieron una policía de tráfico hasta hace veinticinco años; ahora quienes quieren revivirla deberían tener en cuenta que, para los ciudadanos, significó la tranquilidad de acudir a la autoridad de la Policía Nacional para resolver un problema y, eventualmente, enfrentar la delincuencia.



¿Los nuevos policías civiles de tránsito tendrán manera de saber si un infractor es buscado por algún delito? Además de las usuales infracciones de tránsito...



José Mauricio Duque Rueda

Bogotá

