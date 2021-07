Ojalá no sea tarde

Señor Director:



¿Cuántos muertos, civiles y policías se necesitan para que nuestros gobernantes tomen medidas radicales para acabar con el vandalismo que afecta a todos los niveles de nuestra sociedad, y en una mayor proporción a la clase pobre o más necesitada?

En el caso de la capital, lo que más ha sufrido daño es el sistema de transporte, en todas sus modalidades. La ciudadanía ha debido desplazarse por varias horas a pie, en bicicleta o moto, pues vándalos hacen barricadas que impiden el flujo normal de la movilidad. Así ocurre también en otras ciudades de nuestra hermosa pero sufrida patria. ¿Quién pagará los millones que valen los deterioros que han sufrido las infraestructuras, los millones de toneladas de alimentos, tanto para humanos como para animales, y el agro? Eso saldrá de nuestro bolsillo. Para nuestros políticos, para nuestra juventud, esperamos que no sea muy tarde para darnos cuenta del grave error que se está cometiendo con esta absurda e impensable ola de terrorismo por la cual estamos pasando. Ojalá pronto podamos decir, como lo manifiesta nuestro hermoso himno nacional: “Cesó la horrible noche”.



Jorge Trujillo Mejía

La salud está en juego

Señor Director:



No sé cuántos muertos ocasionará el covid. Ya pasamos de 105.000. Y estamos en uno de los peores momentos de la crisis. Pero también parece que estuviéramos en descenso, no en el peor pico: ve uno reuniones, partidos de fútbol de barrio, gente sin tapabocas, comercio lleno. Miren el centro de Bogotá, miren buses y busetas. Todo sin control. Es urgente que haya conciencia, autoridad y medidas. De pronto, pico y cédula. No sé, pero seguir así es jugar con la vida. Todo, además de los hechos de vandalismo y violencia que merman el transporte. La salud de millones de personas está en juego. Hay que hacer algo.



Carmen Rosa Novoa

Duelo en la música

Señor Director:



En días pasados falleció en Ibagué el maestro Frank Preuss, gran violinista, perteneciente a aquella pléyade de personajes ilustres exiliados de la infame Alemania nazi. Concertino de la Orquesta Sinfónica de Colombia durante muchos años, interpretó los principales conciertos de su repertorio, así como estrenos colombianos y los solos del repertorio sinfónico tradicional. Fundó y dirigió, desde su instrumento, diversos grupos de cámara (‘cameratas’). Dirigió la Orquesta Filarmónica Colombiana y la Orquesta Sinfónica de Búfalo “en forma magistral”. Fue pedagogo de muchos violinistas colombianos. En este aspecto, demostró una generosidad sin límites, de lo cual puedo manifestar gratitud perenne. El medio musical académico se encuentra de duelo riguroso. Gloria y honor a tan ilustre personaje, pérdida irreparable para nuestra cultura.



Mario A. Posada Torres

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co