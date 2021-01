Señor Director:



El país de los economistas está de luto. Roberto Junguito Bonnet fue el jefe y el maestro de todos nosotros. Un sinnúmero de instituciones lo recuerdan con cariño y respeto. A todas ellas, Roberto Junguito les imprimió su sello y su carácter de hombre afable y carismático, pero también de hombre riguroso, metódico y analítico.

Era capaz de navegar sereno sobre los mares de la investigación histórica y, al mismo tiempo, de tomar decisiones en caliente y resolver los problemas como el mejor gerente. Entre los grandes nombres de la tecnocracia en Colombia, sin duda alguna, el nombre de Roberto Junguito se encuentra en los primeros lugares. Una gran herencia nos deja en sus libros y en las políticas públicas que lideró, pero, sin duda, en mi caso particular, guardo como lección la siguiente, que resumo en dos valores: trabajo duro y cultivo de las relaciones sociales. Creo que esto resume el rasgo más característico de su personalidad.



Hernando Rodríguez

Nuevo año

Señor Director:



¿Qué nos deparará este nuevo año? Lo recibimos con muchas dudas, principalmente en lo económico y en seguridad, ya que el año que termina a una gran mayoría no nos fue bien. Diría que ha sido de los peores en pérdidas de vidas y empleos. Nos vamos a enfrentar con un nuevo año muy difícil, en el que la seguridad y el empleo serán prioridad para todos, al lado de la salud y la educación. No importa lo que tengamos que afrontar en este 2021, hay que ir de frente y superar obstáculos, sin esperar ayudas que con certeza no van a llegar.



Luis Daniel Barragán Peña

‘Miseria humana’

Señor Director:



El pasado 28 de diciembre de 2020, las letras colombianas registraban el centenario del fallecimiento de ese gran poeta y decimero Gabriel Escorcia Gravini, nacido en el municipio de Soledad, Atlántico, y desde sus 15 años abatido por la enfermedad de Hansen.



Desde muchacho demostró un interés entusiasta por la poesía, llegando a ser admitido por la Academia de Historia de Soledad. Meditando en su lecho de enfermo sobre los sufrimientos de mucha gente, Escorcia concibió la idea de agregar una composición más a las que ya había escrito. Así nació ‘La gran miseria humana’, poema que duró oculto muchas décadas hasta que en 1980 el gran acordeonista y cantautor Lisandro Meza lo rescató del olvido, reviviéndolo en un lamento vallenato con el título de ‘Miseria humana’, el cual ha constituido un rotundo éxito.



José Portaccio Fontalvo

Pecado de la gula

Señor Director:



Una de las parábolas que Jesús nos enseñó advierte, al final de esta, que al que tiene más se le dará más y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. ¿Qué hay de cierto en eso? Mientras al obrero raso le aplicaron los efectos generados por la pandemia, los congresistas, al parecer, la utilizaron para incrementarse un poco más de 34 salarios mínimos mensualmente. La gula material y la falta de compasión hacia sus semejantes les hicieron olvidar aquella frase que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un grupo de estos personajes entren al reino de los cielos.



Wadid Arana D.

