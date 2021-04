Saber reforestar

Señor Director:



Muy elocuentes los avisos de un importante programa de reforestación a nivel nacional. He escuchado a muchas instituciones ambientales y no ambientales hablar de ello. Pero no hablan de un Plan Integrado de Reforestación que incluya una seria labor de mantenimiento mínimo por cinco años, en donde consideren aspectos como selección de sitios aptos y de especies, control y manejo de dichas plantaciones en los aspectos biológicos y antrópicos (control de plagas, incendios, control sobre pastoreo).

Sí, reforestar es emocionante y maravilloso, pero hay que saber hacerlo, pues muchas plantaciones en este país se han perdido completamente por falta de mantenimiento. Tomar una plántula de un vivero cualquiera y sembrarla en cualquier sitio es un gran error. Solo quiero que las instituciones y las personas que deseen reforestar se asesoren adecuadamente. Reforestar es una labor que debe ser planificada y no hecha por el gusto populista de reforestar por reforestar.



Luis Efraín Mosquera Ruales

La reforma tributaria

Señor Director:



Nadie pone en duda la necesidad de que el Gobierno tramite en el Senado una reforma tributaria para aliviar el saldo negativo que en lo económico ha dejado un año de pandemia. Pero, a la fecha, no se conoce cómo gravará el Estado a los contribuyentes, solo se sabe que el nuevo proyecto espera recaudar 25 billones de pesos que se destinarán, una parte, para mejorar las finanzas del país y, otra, con enfoque en lo social.



Pueda ser que la reforma sea estructural y no solo alcabalera. Y que lo social no signifique seguir fortaleciendo la idea generosa, y al mismo tiempo contraproducente, de que ‘papá Estado’ todo lo resuelve. Lo lógico sería que la cifra que se piensa asignar para lo social también contribuyera para crear y apoyar proyectos laborales que disparen el empleo.



Mario Patino Morris

Realismo político

Señor Director:



Se viene una larga campaña política. Habrá gran cantidad de candidatos. Muchos de ellos, sin opción. Y el gasto para el país, que más que nunca necesita austeridad, será grande. Se necesita realismo, que piensen en la situación de miles de colombianos en la miseria y en la pobreza. Es importante que no sea tan cara la política, que haya unión en los partidos y que lleguen a la arena de las candidaturas los que realmente tengan chance, pero sobre todo programas serios y estructurados, que piensen en la situación real que vivimos. Violencia, narcotráfico, desempleo, la niñez, la mujer, el campo... ¿Y no será hora de que una mujer llegue a la primera magistratura?



Lucila González de M.

