Camiones que se pudren

Señor Director:



No soporto pasar por Briceño y observar, iracundo, el progresivo deterioro a la intemperie de los camiones compactadores de basura que compró de segunda mano el exalcalde Petro y que podrían prestar servicio a muchos pequeños municipios del país. No hay derecho a que aparte del error de su adquisición tampoco puedan prestar algún beneficio, máxime teniendo en cuenta su altísimo valor de compra con dineros de los impuestos de los ciudadanos capitalinos.

El funcionario a cargo de la investigación disciplinaria, penal o fiscal que se adelante al respecto debe cuanto antes disponer un destino productivo de dichos automotores, bien como elementos útiles o, en últimas, como chatarra, para al menos sacarles alguna utilidad económica, en vez de dejarlos pudrir.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Retener al usuario

Señor Director:



La práctica de Claro de evitar, retener o posponer el retiro de los servicios a sus clientes que lo solicitan es una costumbre de los operadores de telefonía y servicios de televisión. Los usuarios de estos servicios sabemos lo que implica presentar una solicitud de cancelación de estos. Son engorrosos, complicados, difícil atención a la solicitud presentada. Esto no debería ser así; debería ser suficiente la manifestación del usuario del deseo de terminar con el servicio, sin explicación alguna, para que fuera inmediata la terminación del servicio y del contrato. La práctica actual de las empresas de retener al usuario en contra de su voluntad constituye un atropello a su derecho y, adicionalmente, el usuario se siente intimidado por la amenaza de reporte ante las centrales de riesgo. ¡No más!



Eduardo Acosta Peñaloza

Metro: luz al final del túnel

Señor Director:



Hace 50 años, en 1970, Bogotá se ilusionó con tener el metro subterráneo, durante la alcaldía de Carlos Albán Holguín. Las obras empezarían en 1974, y estaría listo en 1978. Obviamente, no sucedió. Medio siglo después será una realidad el metro bogotano aéreo, pues en octubre del 2020 se iniciaron las obras del patio taller. La primera línea tendrá 16 estaciones y 30 trenes, en una extensión de 24 kilómetros. Fueron muchas administraciones las que le apostaron a este proyecto para una ciudad hoy en día con 8 millones de habitantes, más la población flotante. Por suerte, los primeros centímetros del tan anhelado metro ya están viendo la luz al inicio del túnel. ¿Será que cuando esté terminado ya nos desplazaremos en drones?



Helena Manrique Romero

Bogotá

