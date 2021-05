Una alegría para Colombia

Señor Director:



Emocionante hasta las lágrimas el triunfo rotundo de Egan Bernal en el Giro de Italia, quien, en el momento más oportuno, pone en alto el nombre de Colombia y confirma que los deportistas son nuestros mejores embajadores. Qué orgullo se siente cuando se habla de un “colombiano” en tono positivo; cuando suenan aplausos para uno de los nuestros, quien levanta una copa después de enormes esfuerzos.

Gracias a Egan y a Daniel Martínez, pedalista bogotano y gregario de Egan. Son colombianos admirables ambos. Esto indica que se debe pensar en más apoyar al deporte. Aquí hay miles de muchachos con condiciones, pero que por falta de apoyo quedan en el asfalto, frustrados, sin oportunidades.



José Francisco Piñeres



* * * *



Señor Director:



Volvió a ondear nuestro hermoso tricolor en tierras italianas gracias a Egan Bernal, quien se ha coronado como el triunfador del Giro de Italia 2021.



Qué alegría, para un país en crisis, contar con un respiro a su realidad diaria; 21 heroicos días de competencia, escalando para subir al podio, a donde han llegado las leyendas.



El color rosa está de moda y brilla en el terruño del campeón Egan, la bonita Zipaquirá (Cundinamarca). Cochise, Alfonso Flórez, Luis Herrera, Fabio Parra, Urán, Chávez, ‘Supermán’ López, Nairo Quintana y ahora el nuevo rey del Giro, todos son los mejores pedalistas de Colombia en tierras internacionales, orgullosos en sus ‘caballitos de acero’. ¡Felicitaciones!



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

Es momento de sentir, pensar, decidir, y servir

Señor Director:



¿Qué puede hacer cada uno de nosotros, personas del común, cómo contribuir a un país con equidad, paz y oportunidades para todos, haciendo algo por quienes están en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y desesperanza? No los ignoremos. Reconozcamos a ese otro como ser humano igual a mí, con tristezas y alegrías, con ansias de amar y de ser amado, de tener salud, casa y comida. No podemos continuar siendo pasivos. Se necesita nuestra acción positiva. Cada quien, a su manera y desde sus posibilidades puede pensar qué puede hacer y cómo aportar a un mejor país. Esas intenciones y acciones positivas van convirtiéndose en una ola benigna que se agranda y expande. Es el comienzo de la creación de una conciencia colectiva que genera cambios benéficos para todos.



Leonor Botero

Bloqueos injustificados

Señor Director:



“Bloqueos son una expresión ciudadana”, dice el llamado comité del paro. Con esta frase están justificando el bloqueo a todo un país, sin derecho alguno. Nos impiden la libre movilidad, causando muertes y contagios, además de limitar el acceso a los medicamentos y alimentos. Y coartan la libertad de los trabajadores, empresarios, campesinos y destruyen sus negocios. Nadie los ha nombrado voceros nuestros, ni autorizado para atropellar a la población civil y militar. Por favor, más compasión y razonamiento en esta época de crisis sanitaria. Con inteligencia se obtendrán mayores logros.



Julio César Patiño Díaz

