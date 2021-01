No es hora de revocatorias

Señor Director:



EL TIEMPO (26-1-2021) nos informa sobre las revocatorias contra los alcaldes Claudia López, de Bogotá; Daniel Quintero, de Medellín, y 35 más. Hasta el Presidente de la República dijo: “No es momento de revocatorias, polarizaciones ni pugnas políticas”. El profesor de la U. N. Rodrigo Sánchez expresó: “No es solo sacar gente a votar. Implica que los alcaldes deben dedicarse a su defensa”. Y, desde luego, abandonando sus prioridades, que no son de poca monta en estos momentos.

Ahora, según la Red Nacional de Veedurías, las revocatorias nos costarían 150.000 millones que mejor pueden servir para millones de vacunas contra la pandemia. O para miles de computadores para nuestros niños incomunicados. Estos politiqueros deberían mejor denunciar a los corruptos que han puesto a Colombia en el vergonzante puesto 39, cuando deberíamos estar en cero.



Fidel Vanegas Cantor

Tapabocas y subsidios

Es doloroso lo que nos está pasando con el covid-19. O lo que le pasa a la humanidad, pues aquí vivimos una situación difícil, pero hay naciones también con miles y miles de muertos. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Brasil. La indisciplina tampoco es exclusiva nuestra, pero seguramente sí es acentuada por las necesidades de una gran franja social en la pobreza y la miseria. Eso empuja a cualquiera a la calle, y muchos sin tomar las medidas de bioseguridad. Se requiere más esfuerzo en las ayudas y subsidios. Hay maneras de hacerlos llegar, se necesita mirar cómo y de dónde. ¿No pueden, como una excepción, vender los bienes confiscados a la mafia, por ejemplo? Y que el tapabocas sea obligatorio.



Ángel María Aguilar

Las tildes sobre las íes

Así como en estos días el sol es esplendoroso, la JEP por fin nos da una buena noticia que da luz. Se están poniendo ‘tildes en las íes’. Ahora sí un lenguaje serio, determinado: hay imputación de cargos por secuestro como directriz contra cúpula de los Comunes. El lenguaje de esa imputación es muy concreto, nada gaseoso. A falta de reparación de verdad a las víctimas, esta imputación es una bocanada de oxígeno para el acuerdo de paz. ¡JEP, ánimo, a seguir, a reivindicarse, a hacer lucir la justicia!



Juan Guillermo Durán Mantilla

Vacuna para los niños

Dentro de los planes de vacunación, el Gobierno Nacional debería incluir a los colombianos de cero a diecisiete años, puesto que ya se presentó un caso de una bebita con coronavirus en Bogotá, que por fortuna ya se encuentra mejor. Es decir que dicha partícula de ARN ya está abarcando todas las edades de los seres humanos.



Fernando Cortés Quintero

