Soluciones prontas de vivienda

Señor Director:



La falta de vivienda acrecienta las necesidades de las clases menos favorecidas por tener que pagar un canon mensual de arrendamiento, situación que en buena parte podría solucionarse acudiendo a la construcción de casas prefabricadas, que con variados y bonitos diseños estarían elaborando firmas de arquitectos e ingenieros en diferentes localidades del país y cuyo costo oscila entre 12 y 50 millones de pesos, dependiendo del número de habitaciones, las áreas, los materiales, servicios, tejados, zonas verdes, etc.

Si bien algunas baratas podrían ser pagadas íntegramente por el Estado, otras de mayor precio recibirían una cuota inicial, y sus adjudicatarios quedarían obligados a pagar mensualidades pequeñas, a su alcance. No solamente se beneficiaría a los más pobres, sino que se fortalecería la industria productora de viviendas modulares, bien sea en fibrocemento, madera, yeso, aluminio, etc. Generalmente, su garantía supera los 60 años, sin necesidad de reparaciones costosas.



En estos tiempos tan difíciles se impone tomar medidas prontas, fáciles, asequibles, que mejoren la calidad de vida de miles de familias que hoy engrosan los cinturones de miseria en pueblos y ciudades, y esta opción de casas industriales o prefabricadas es la más aconsejable.



Héctor-Bruno Fernández

La situación en Buenaventura

Señor Director:



La situación en el puerto de Buenaventura es muy delicada, y las pérdidas para los importadores y exportadores son incalculables. En su visita, el Presidente ofreció caravanas militarizadas y pólizas de seguros para los transportadores, pero los bloqueos continúan en las carreteras y los transportadores que desean trabajar no se atreven a salir porque el acompañamiento no es para todo el trayecto. Los acompañan hasta cierto punto y luego quedan a merced de los vándalos que saquean o incendian la carga o el vehículo. En este caso, la póliza no les da ninguna tranquilidad porque si pierden su vehículo pueden pasar meses o quizás años antes de recibir el pago respectivo. Por este motivo continúan sin arriesgarse a salir con las consecuencias económicas para ellos y para los dueños de las cargas por pago de bodegajes, etc., y falta de suministro de materias primas necesarias para la industria. ¿Hasta cuándo vamos a estar en las manos de los vándalos?



Marta L. Navas

Respeto con la infancia

Señor Director:



Los niños están pagando en esta crisis en todos los sentidos, incluso de valores. Algunos bebés han perdido la vida al no permitírseles el paso por los bloqueos, que son ilegales e inhumanos. Y otros, como Sara Sofía, han desaparecido. Otros son víctimas de abuso sexual. Por favor, cuidémoslos. Por favor, justicia, conciencia, respeto, al menos con la infancia.



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co