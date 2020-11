Ilusiones para Boyacá

Señor Director:



Leí la columna ‘Plan Marshall’, del doctor Germán Vargas Lleras (1.° de noviembre), en la cual describe una serie de proyectos que el gobierno anterior dejó totalmente estructurados técnica, jurídica y financieramente, faltando solo la parte del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Dentro de estos proyectos se encuentran las vías Zipaquirá-Barbosa, Sogamoso-Aguazul-Maní y Duitama-Pamplona, obras que benefician a mi querido Boyacá.

Pienso que él hace un llamado a los gobernadores de Boyacá, Casanare y Santander para que junto con los parlamentarios se unan y pidan al Gobierno central, al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional llevar a buen término estos proyectos que son de vital importancia en el desarrollo del país, y no se queden como él mismo dice, solo en una ilusión. Espero que, en la última visita de nuestro Presidente a Bucaramanga y Málaga, en Santander, alguna autoridad le haya recordado sobre estos proyectos.



José Corso

Un forjador de la paz

Señor Director:



El doctor Horacio Serpa Uribe, desde el inicio del Fila (Frente de Izquierda Liberal Auténtico) en Barrancabermeja, nos dejó, como en Santander, imborrables recuerdos de grandes obras sociales. Brilló en la política colombiana, guardadas las proporciones, con el caudillo Jorge Eliécer Gaitán como el primer representante del Partido Liberal por muchos años. Es extenso de escribir los importantes y honrosos cargos desempeñados como exconstituyente de 1991, exembajador, exgobernador, exalcalde, exsenador de la República y muchos más. Nos deja el mayor de los logros y por el que siempre estaremos agradecidos, el legado de la paz para la que tanto trabajó. Gracias, doctor Serpa, descanse en merecida paz.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Ojalá sea una realidad

Señor Director:



Buenos oídos a la noticia de Mincomercio anunciando crédito directo de Bancóldex a pymes y cooperativas. El ministro habla de dos billones para fortalecer alianzas con intermediarios financieros no tradicionales como ‘fintech’, microfinancieras y cooperativas de ahorro y crédito, diseñando condiciones favorables de plazo, gracia y tasa, trabajando con los entes territoriales para beneficio de los microempresarios. Es nuestro deseo que esto sea una pronta realidad. Ya autoridades internacionales, como el premio nobel Stiglitz han ponderado a la economía Solidaria como la tabla de salvación para los sectores más necesitados de los países en vía de desarrollo.



Fidel Vanegas Cantor

Los pases de la tercera edad

Señor Director:



Permítame hacer, a través de este prestigioso medio, una solicitud muy respetuosa a la Secretaría de Movilidad o a la entidad correspondiente. Se trata de que sean validados los pases de las personas mayores para el próximo año, los cuales deben ser renovados todos los años. Esta solicitud podría extenderse también a los certificados de movilidad, ya que son muchas las personas que hicimos ambos trámites en diciembre y enero, y los carros tuvieron dos meses de uso.



Eduardo Bustos Moreno

