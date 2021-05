Identificar a los vándalos

Señor Director:



Es muy compleja, y a la vez muy triste, la situación que vive Colombia. La pobreza crece, y a la vez, por la pandemia, se han cerrado muchas empresas, que son fuente de empleo. Y si no hay trabajo, más pobreza. Claro, todo ello agravado por el covid-19, que está en su peor momento. Pero ahora con las marchas se puede gravar, pues la gente salió y tanto eso de guardar distancia como de ser pacíficas no se cumplió. Dios nos coja confesados.

Pero una de las cosas que hoy deben inquietarnos a todos es el vandalismo. En Cali, la situación es muy difícil. ¿De dónde sale tanto pillo, lleno de ganas de destruir, de hacer daño, de atacar a la Fuerza Pública? Esos delincuentes les hacen daño a las marchas, pues opacan sus exigencias, al ciudadano, al país en general.



Todos debemos unirnos para identificarlos, con la ayuda de la tecnología, pues destruyen lo que tanto trabajo ha costado construir; crean más desempleo, ya que los almacenes y entidades saqueados, quemados, y los buses son fuentes de trabajo. Qué tristeza que estos delincuentes no piensen en el bien público ni en el daño que le hacen a la gente.



Lucila González de M.

Bogotá

La ruana en la alcaldía

Señor Director:



La entrevista de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la cadena CNN en español reafirmó el cariño de la mandataria por la bella y a veces olvidada prenda campesina, como es la ruana. En vez de atender a la prensa internacional de sastre o con la infaltable chaqueta institucional roja, López prefirió una gruesa ‘cuatro puntas’, seguramente traída de Nobsa, Boyacá, capital mundial de la ruana. Pero Claudia no es la única en la Alcaldía que se enruana pasadas las seis de la tarde. Su secretario de Hacienda cambió el traje de paño por la ruana, y el de Gobierno la combina con sus Converse de colores. Con la entrevista en CNN, además de homenajear a sus antepasados boyacenses, se puede decir que la alcaldesa internacionalizó la otra piel de campesino que se respete.



Miguel Roberto Forero García

La plata está en el oro

Señor Director:



No se explica por qué una reforma tributaria tan dura, si hay otra forma de obtener recursos que no sea del bolsillo de los colombianos.



En este diario ayer, en la investigación sobre la extracción ilícita de nuestras minas de oro, muestran que en Colombia esta alcanza el 60 por ciento y que se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad del país.



Son 59.012 hectáreas ilegales en manos de delincuentes nacionales y extranjeros, que arrasan con esta riqueza natural de la que podría echar mano el Gobierno Nacional si se propusiera ejercer su autoridad, y de paso recuperar el daño ambiental que se ha ocasionado por la deforestación y el uso de mercurio que se vierte a los ríos.



¡El valor de la onza de oro está en 1.770 dólares! Y su producción se ha aumentado, al igual que el costo, en tiempo de pandemia. Señores Presidente y ministro de Hacienda, busquen apoyo y estrategias para quitarles el negocio a los ilegales. De ahí saldrían los dineros que se necesitan.



Amparo Ardila

