Señor Director:



Me llamó mucho la atención lo planteado en su editorial del domingo pasado, en el cual se deja ver la necesidad de una sociedad más solidaria y más globalizada, desde la ayuda mutua entre unos y otros, pues la pandemia nos ha demostrado, como dice el papa Francisco en su última encíclica, que “nadie se salva solo”, que los unos necesitamos de los otros y que si los poderosos se van a apoderar de la vacuna contra el covid, de nada les servirá, pues el virus continuará haciendo sus estragos.

Lo que hoy se requiere es de una sociedad más cooperativa, de mucha ayuda mutua y de otros valores planteados desde la doctrina y la filosofía de la economía solidaria. Las políticas implementadas por Bolsonaro, Trump, Luis Arce y Vizcarra, entre otros, muestran la incapacidad del neoliberalismo para enfrentar una pandemia que requiere acciones conjuntas y maniobras en beneficio de la preservación de la vida y no de la economía y las finanzas.



Henry Sarabia Angarita

Progreso boyacense

Señor Director:



Aprovechando la asequibilidad de alojamiento en el precioso y confortable hotel Colonial de Colsubsidio, tuve oportunidad de recorrer las provincias de Tundama y Sugamuxi y constatar el formidable desarrollo de los municipios que las integran, donde funcionan variadas empresas, grandes y pequeñas, a la altura de las mejores del país.



El encanto de Paipa con su lago bordeado de senderos peatonales, hoteles y chalets, sumado a sus fuentes termales, cientos de restaurantes, cafeterías, etc., la proyecta como destino turístico de primer orden. A ello se suma el músculo financiero que comparte con Duitama y Sogamoso, donde empresas constructoras ejecutan proyectos urbanísticos de todos los gustos. Por todos sus pueblos se perciben progreso, aseo y amabilidad de sus gentes con ese encantador ‘sumercé’ que nos hace sentir muy queridos.



Grato resulta constatar el progreso formidable de Boyacá, nuestra Cuna de la Libertad.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Sueños para el 2021

Señor Director:



Como soñar no cuesta nada, estos son mis deseos para el 2021: que el presidente Duque deje de malgastar tiempo y recursos (y los de sus ministros) en la presentación diaria por televisión. Un informe semanal sería más que suficiente. Que los ‘honorables’ congresistas demuestren su honorabilidad y acepten no subir sus sueldos por un año mínimo, como algunos lo han propuesto. Que cuando llegue la vacuna contra el covid sea repartida de acuerdo con recomendaciones médicas, sin intervención de políticos y corruptos, no sea que aparezca el ‘cartel de la vacuna’, como tantos otros que hemos visto.



Marta L. Navas

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co