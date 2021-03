La tragedia invernal

Señor Director:



Con la llegada de las fuertes lluvias, el desbordamiento de ríos y la destrucción de carreteras se nota que gobernaciones, alcaldías, organizaciones de defensa civil, de prevención de riesgos y emergencias del país no definieron ni identificaron a tiempo los sitios donde ha habido graves tragedias invernales. En las poblaciones de Norte de Santander, Santander, Cauca, Nariño y Antioquia, sus humildes habitantes sufren hoy la pérdida de sus viviendas y enseres ante la falta de prevención de los riesgos.

El Ideam ha advertido que las lluvias apenas comienzan y seguirán hasta mediados de junio. Ojalá el Gobierno aporte lo más pronto posible las ayudas que necesitan nuestros compatriotas afectados por esta tragedia invernal.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Primero combatir la corrupción

Señor Director:



En la reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso se incluye un impuesto a las pensiones. Es un exabrupto. Según la Contraloría, la corrupción del 2020 está por encima de los 50 billones.



El Gobierno sabe quién le robó esa plata y no hace nada. Con la reforma presentada estiman captar 20 billones, luego la solución es que controlen y paren esa corrupción rampante en el manejo de los ingresos del Estado, eliminen las exenciones tributarias, persigan a los evasores del IVA –la Dian los conoce–, graven los altos sueldos de los aforados y reduzcan los gastos de funcionamiento del Estado.



Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, lo cual es una vergüenza, con el impuesto a las pensiones, el índice de desigualdad va a ser mayor y la pobreza se incrementará.



Hernando Castillo

El peligro de las baldosas sueltas

Señor Director:



El tema de la cantidad de accidentes, menores y mayores, producidos por la infinidad de baldosas sueltas (especialmente las de 30 cm²) no ha sido tomado en serio por ninguna autoridad responsable desde hace muchos años. No se entiende tanta desidia. Me consta que muchos ciudadanos han sufrido accidentes graves, y también sé que quienes han demandado al Estado han sido recompensados con altas sumas que, como siempre, han salido del bolsillo de nosotros, los ‘pagaimpuestos’. ¿No sería más inteligente invertir ese dinero dándoles trabajo en albañilería a tantos desempleados, que en un dos por tres las fijarían y nos salvarían de tantos sustos, lavadas con agua embarrada, tropiezos y accidentes? A los responsables los invito a pensar en el ciudadano y, como mero ejemplo, a caminar a lo largo de la calle 90, ojalá después de un aguacero… Tal vez les dé un poco de pena.



Haydée A. Chiapero B.

Vacunación ordenada

Señor Director:



Felicitaciones a Colsanitas/Sanitas y a sus colaboradores por su magnífica organización en la vacunación en el Movistar Arena de Bogotá. Han demostrado que sí se puede hacerlo bien. Ojalá todas las organizaciones encargadas de la vacunación tomaran ejemplo para que todos los colombianos disfruten una atención similar.



Marta L. Navas

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co