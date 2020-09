Lunares de La Victoria

Señor Director:



El barrio más bello de Barranquilla es La Victoria, por el trazo perfecto de sus calles, por tener la avenida (la Murillo) mejor arborizada de la ciudad, con hermosos árboles y jardines en el separador central y en sus dos zonas verdes laterales.

Cuenta con tres canchas de fútbol, una de béisbol menor y una de ciclocrós, además del único Jardín Botánico de la ciudad. Y cuenta y con una biblioteca. Realmente es bello el barrio, pero la inseguridad cunde en sus calles. Y la alcaldía municipal y distrital no les hace el debido mantenimiento a los andenes y senderos construidos en el Jardín Botánico ni a la zona verde de la cancha de fútbol La Victoria, donde se sembraron doce mangles y solo quedan dos porque el resto se secó y el contratista no los ha repuesto. La telefónica colocó tapas a sus cajas de inspección que sobresalen hasta 20 centímetros en los andenes y no corrigen esas fallas. En las calles peatonales, y en vez de césped y flores, los vecinos han colocado talleres que afean el sector, sin que espacio público diga algo. Y, de ñapa, muchos vecinos lavan los carros en el pavimento. Empeora la situación el hecho de que cuando llueve las aguas negras del alcantarillado se desbordan, llenando de fetidez el sector.



Si la Alcaldía Municipal y Distrital subsanara estos horrendos detalles, este barrio, no sería bello si no bellísimo.Alberto Manuel Lamadrid Orozco

Barranquilla

No hay exgenerales

Señor Director:



Algunos medios de comunicación frecuentemente mencionan oficiales retirados de las Fuerza Pública con términos como ‘excapitanes’, ‘excoroneles’ o ‘exgenerales’, situación ajena a la realidad. Naturalmente puede hablarse de excomandantes o exdirectores, refiriéndose a los cargos ocupados en actividad, mas no a los grados otorgados legítimamente, que se conservan toda la vida. Los grados militares, como los títulos profesionales, no se pierden al pasar a la situación de retiro, ni aun después de la muerte del titular, por lo que no es correcto hablar de exabogados o exingenieros, a menos que hayan sido legalmente despojados de sus grados universitarios.Coronel Héctor Álvarez Mendoza

Crimen y castigo

Señor Director:



¿Acaso hay algún crimen, masacre, violación, carro bomba, minas antipersonales, narcoterrorismo, trata de personas, criminalización de niños, pedofilia, feminicidio, etc., que no sean absurdos? ¿Acaso los crímenes son justificables, menos o más criminalmente graves, según la ideología, partido agrupación que los perpetren? ¿Existe algún crimen y delito que pueda quedar impune, lo que es legalizarlo? Son interrogantes profundos en esta coyuntura criminal de abusos y asesinatos de militares y civiles. “No hay peor injusticia que la justicia simulada”: Platón. Es nuestra historia, desgracia y realidad.



Es imposible proclamarse Estado civilizado si a este no lo refrenda una justicia independiente, limpia, imparcial y ética. Mientras tanto, Colombia seguirá gravitando en la peor cara del ser humano: todas las formas de violencia. Ojalá el crimen, ningún crimen, fuera institucional. Ojalá ningún crimen quedara impune. Ojalá valga tener la esperanza de que no sea así.Ilse Bartels L.

