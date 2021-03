Señor Director:



Su editorial de este 24 de marzo sobre la oleada invernal me hace recordar aquella famosa frase del autor de ‘Los miserables’ cuando dice que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Y eso es lo que nos sucede cada vez que vienen los inviernos o las sequías. Le echamos la culpa al fenómeno del Niño o de la Niña, pero nunca nos echamos la culpa a nosotros como seres humanos, quienes somos los que hemos sido indolentes con la naturaleza. Desde que un niño o niña bota un papelito a las alcantarillas, como todas las grandes empresas que devoran bosques, contaminan ríos y nos llenan de plásticos, que a la final llegan a nuestros mares, son responsables de estas catástrofes.

Las acciones de gran envergadura que se plantean en el editorial debieran estar dirigidas a desarrollar competencias en nuestros niños, niñas y adolescentes, desde las escuelas, para ver si algún día podemos desarrollar esas capacidades para escuchar a nuestra madre Tierra, para entenderla y reconocer que así como los seres humanos tenemos derechos, la naturaleza también.



Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Otras violencias

Señor Director:



Con respecto a la noticia de primera página sobre la violencia contra la misión médica, que visibiliza lo que vienen sufriendo los trabajadores de la salud, son muy preocupantes, y más desde donde se originan. Pero estos ejemplos los podemos catalogar más de agresiones, porque una verdadera violencia la vienen sufriendo cuando no les pagan, los tienen con contratos irregulares de prestación de servicios u otras maneras de deslaboralización: o no darles los implementos necesarios para poder ejercer su oficio, el no poder ejercer con autonomía, no tener una verdadera seguridad social, no poder pensionarse, entre muchas otras situaciones irregulares. Esta es una violencia estructural que se ha hecho común en nuestro sistema se salud, y no se ven reales acciones desde los otros actores del sistema para corregirla. El llamado es a que nos ayuden a terminar con estas actitudes contra los trabajadores de la salud.



Roberto Baquero Haeberlin

Estudiante maestría Bioética

Retorno de pesadilla

Señor Director:



En la tarde del domingo 21 de marzo, regresando a Bogotá a las 6:30 p. m. desde La Calera, el trayecto duró varias horas. Estos eventos que se vienen presentando en los días feriados son un ejemplo de tercermundismo y desidia de las autoridades. Y una bofetada a quienes quieren relajarse y descansar en la pandemia. Una pesadilla. Peor aún: esto va en contravía de los negocios de comida y disfrute que se supone el Gobierno menciona como gran prioridad. ¿Hasta cuándo?



Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

