La violencia en Bogotá

El artículo del editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés (27-6-2021), corre el velo para quienes inexplicablemente aún no logran ver, y descubre la difícil situación que se vive en Bogotá como epicentro de quienes la fijaron como objetivo de primer orden para fines políticos. Hace un llamado para que todos los servicios de inteligencia del Estado aúnen esfuerzos y saquen a la luz pública la identidad clara de quién está moviendo los hilos de los que están arrasando con terrorismo a Bogotá.

Pero esto hay que hacerlo con carácter urgente, sin dilaciones ni disculpas. La ciudadanía lo espera y lo exige. La alcaldesa de Bogotá también entra en ese llamado e inclusive ha mencionado nombres.



El Presidente de la República está en mora de hablar con claridad y precisión sobre este tema de primer orden. Lógicamente necesita las pruebas para poder hacerlo, y quienes se las pueden suministrar son los organismos de investigación del Estado.



Mario García Arango

Adiós a Diego León Ospina

‘Cusumbo’, del recordado Efraín Arce Aragón, y la historia de aquel niño de la calle, inmortalizado en los años ochenta por Diego León Ospina Hoyos, nos ha dejado la tierna imagen de esa época, por haber partido a la eternidad.



Una sana serie familiar de hace 40 años, sin violencia, muy tradicional, identificó siempre a este actor de trayectoria, a pesar de su corta edad y que tanto se necesitan hoy en día en nuestra televisión, donde solo vemos narcos, mafia y tantas cosas sin sentido, carentes de valores, que nos inundan.



Pequeño en estatura y grande de corazón; así lo demostró en su Escuela de Formación Casa de Actores, donde consolidó su obra de enseñanza actoral. Las artes escénicas también contaron con este joven artista por varios años, de la mano con Fanny Mikey en el Teatro Nacional. Su último y actual papel es como un reconocimiento a su lucha por estar vigente, en ‘Lala’s Spa’. Paz en su tumba.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

La situación del San Bernardo

En días pasados estuve de visita a unos amigos con quienes compartíamos grandes momentos cuando vivía en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, y me dio tristeza la situación tan caótica que está pasando el barrio de mi niñez. Ahora es un completo desastre. Qué descuido de las entidades distritales.



Escándalos a toda hora e inseguridad galopante. Las personas o negocios se toman los andenes como lugar de trabajo, impidiendo el uso de estos por los residentes y visitantes, que se exponen a accidentes de tránsito.



¿Será que la alcaldía local no podrá hacer visitas esporádicas al sector, para verificar y corregir estos inconvenientes? No solo es la invasión del espacio público por talleres, sino por otra clase de negocios, además del uso indiscriminado de equipos de sonido a alto volumen y de manera constante. Quiera Dios que la alcaldía local realice la visita y logre corregir en algo la situación en la que se encuentra el barrio San Bernardo, que una vez fue tranquilo y seguro.



Miguel Pinilla

