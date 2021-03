Diezmar las bandas

Señor director:

Dice su edición dominical que el ‘clan del Golfo’ es el que está detrás de varias masacres y crímenes de líderes sociales. Esta es una poderosa organización que está causando terror en el país, porque maneja un enorme negocio del narcotráfico, de armas, seguramente, y de minería ilegal, entre otros. Además, según se dice, están reclutando menores y, claro, desplazando gente buena. La lucha ha sido dura y muchos delincuentes de estas mafias han caído, pero a rey muerto, rey puesto.

El hecho, sin embargo, es que estos clanes no pueden ser superiores a nuestras instituciones ni a los colombianos que trabajamos honestamente. Es importante que el Estado haga presencia completa en las zonas de dominio de estos y que llene de confianza a la ciudadanía para estar de lado bueno, los protejan y les den las garantías para que puedan informar. Y perseguir la droga en todos los niveles de la cadena. Solo así se va diezmando este azote social.



Ángel María Aguilar

Vacunas con dignidad

Señor director:



¿En dónde está el respeto por el adulto mayor en nuestra ciudad?

La semana pasada, miles adultos mayores de 80 años tuvieron que hacer largas filas en sus IPS con la esperanza de que se los vacunara prontamente. Todo porque el sistema de salud en Colombia no sabe manejar correctamente los procesos para ningún tipo de situación.



Como si la espera fuera poco, la situación fue indignante. En una emisión en vivo para un noticiero, una joven en horas de la mañana denunció que su abuelo tuvo que esperar sentado en un andén. No hay razón.



Con la mano en el corazón, hago un llamado al Ministerio de Salud, a IPS Y EPS para que pongan frente a esta situación y generen claridad y orden en el agendamiento de las vacunas para la población colombiana. ¡Vacunas dignas para todos nuestros adultos mayores!



Angie Vanegas

Sobre las ciclorrutas

Señor director:



Respecto al editorial (27-2-2021) sobre las ciclorrutas, si bien el uso de la bicicleta como medio de transporte ayuda a la salud y el medioambiente de los bogotanos y requiere una infraestructura segura para su uso, lo que ha realizado la Alcaldía dista mucho de una infraestructura de primer nivel. No es cierto que hayan construido ciclorrutas, simplemente están demarcando carriles que eran para el tráfico automotor y han sido pagados con nuestros impuestos, incluyendo el transporte público. Esta solución facilista ha generado gran afectación en el tráfico, con el consecuente desmedro en la calidad de vida de los bogotanos en general. Se habla de los derechos de los ciclistas, pero no se mencionan los deberes, siendo que son otro actor vial que junto con sus homólogos motorizados de dos ruedas, las motos, NO respetan las normas de tránsito. ¿Qué campaña de culturización han realizado la Alcaldía y Movilidad para que los ciclistas respeten las normas, no agredan a los peatones, usen las ciclorrutas y estén dotados de los accesorios de seguridad, como cascos, luces delanteras y traseras, reflectivos, etc.?



Juan Manuel Cuervo

