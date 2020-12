Lucha contra el narcotráfico, política de Estado

Señor Director:



La peor peste que tiene el país –sin vacuna efectiva a la vista– es el narcotráfico, que hoy está masacrando líderes sociales y campesinos, que todo lo corrompe y aceleradamente degrada nuestra sociedad e institucionalidad.

Sin embargo, paradójicamente, muchos de los compatriotas que le exigen al actual gobierno acabar rápido y contundentemente con ese flagelo, simultáneamente se oponen a la fumigación de las plantaciones de coca con glifosato –no prohibida para otros cultivos–, y de Estados Unidos solo aceptan que manden dólares pero no militares a ayudar estratégicamente a combatirlo. ¿Así cómo? La lucha contra el narcotráfico debe convertirse en política de Estado y en propósito nacional, con el fin de obtener el real respaldo, apoyo y contribución no solo de las otras dos ramas del poder público, la legislativa y la judicial, sino también de todos los colombianos. Ojalá, en vez de usufructuar políticamente los grandes males del país, ayudemos a erradicarlos priorizando el interés patrio.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Lecciones del covid-19

Señor Director:



Finaliza uno de los años más duros en la historia de la humanidad. Nos ha golpeado sin excepción, en todas las capas sociales. Se ha llevado ya más de 1’700.000 seres humanos. Nos ha empobrecido, nos ha retrocedido varios años. Pero también nos deja cosas importantes, en medio de esta tragedia. Una ciencia más fortalecida; una enseñanza de que no se pueden ignorar estas amenazas contra la salud; una asombrosa muestra del valor de la tecnología; un ejemplo de unidad familiar, con excepciones, claro está.



Pero nos debe dejar un mensaje de que tenemos que ser mejores seres humanos, cada uno desde nuestras posiciones: gobernantes y empresarios que piensen con más sentido social, que miren las necesidades de los que más sufren; lo mismo los legisladores, los encargados de la justicia, más justa y pronta. Todo, porque la vida es un breve paso terrenal en el que hacer el bien es el más precioso capital que se cosecha.



Lucila González de M.

Impuestos a vehículos

Señor Director:



En la ciudad capital, dado el pico y placa, se usan los vehículos particulares en un 60 %, pero sus propietarios están obligados a pagar el 100 % de impuestos de rodamiento, seguros, sobretasas de gasolina y revisiones técnico-mecánicas. A lo anterior hay que sumarle el pago de los gastos anuales de taller, dados los daños que causa en nuestros autos la destrozada y obsoleta malla vial.



Ahora resulta que de cara al año 2021, la administración de Bogotá anuncia alza de impuestos mediante una serie de normas, que, por ahora, solo entiende el director de tránsito y transportes. Está clara la guerra contra el vehículo particular, que pareciera ser el único que contamina en la ciudad, a pesar de que todo el tiempo vemos las chimeneas del SITP llenar de humo los cielos bogotanos. Como la solución al problema no la genera la administración de la capital, reparando y construyendo vías, entonces los que pagamos el pato somos los ciudadanos, a quienes, además, nos espera el pago de la deuda billonaria en que ha incurrido la actual administración.



Mario Patiño Morris

