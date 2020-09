Protestas y vándalos

Señor Director:



La manifestación es un derecho que debemos utilizar en debida forma, haciendo entender a los gobernantes aquellas políticas, disposiciones o directrices que no comparten los ciudadanos o solicitando acciones concretas frente a su inoperancia en diferentes aspectos. Pero de la protesta civilizada a la violencia desenfrenada hay una gran diferencia, la cual no podemos tolerar ni los ciudadanos ni las autoridades.

Tienen alta responsabilidad los gobernantes territoriales para otorgar autorizaciones, pero igualmente para implementar mecanismos suficientes que eviten que los vándalos se tomen estas expresiones de protesta social para destruir todo lo que encuentren a su paso. ¿Qué estamos esperando, señores gobernantes: más muertes, más saqueos, mayor afectación a los pequeños y medianos empresarios que desean reactivar sus negocios y volver a generar empleo? Dejen a un lado posiciones politiqueras y trabajen unidos por Colombia.



Gustavo A. Camelo H.

El bautizo de Guillermo Buitrago

Señor Director:



Cuando hace 100 años nacía en Ciénaga un bebé cuyos padres decidieron bautizarlo en la parroquia de San Juan Bautista con el nombre de Guillermo de Jesús, se oficializaba un hecho contundente, pues ese niño se convertiría, 20 años después, en el más auténtico representante del vallenato en guitarra y que tomaría mucha fuerza a final de año como una manifestación alegre del mes de diciembre.



Ese joven, convertido en un excelente ejecutante del instrumento de seis cuerdas y que con su melodiosa y marcada voz enriquecería en un futuro muy cercano el folclor cienaguero, era Guillermo Buitrago, máximo símbolo de la música decembrina.



Ese bautizo que se produjo hace un siglo de una fecha memorable como fue el 29 de septiembre de 1920 anunció que la musical Ciénaga le había otorgado pasaporte artístico como el más ilustre de sus hijos.



José Portaccio Fontalvo

Gratitud a los ciclistas

Señor Director:



En materia de deportes, nos hemos vuelto triunfalistas gracias al sacrificio y la dedicación de nuestros jóvenes que han puesto en alto el nombre de Colombia en el exterior. Cuando un éxito esperado no se consigue, nos tomamos la libertad de expresar inconformismo y menosprecio por los resultados. Nuestros ciclistas participantes en el Tour de Francia ganaron dos etapas, y dos de ellos terminaron entre los diez mejores de la clasificación final. Equipos de otros países desearían estos logros. Estos jóvenes son de carne y hueso, no son máquinas. Nuestra gratitud de colombianos debe ser como expresó el poeta: “Loor a los valientes campeones”.



Campo Elías Lizarazo Sánchez

