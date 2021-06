Señor Director:



Sobre su editorial ‘El drama de Tuluá’, la movilización de los jóvenes, aunque ha sido aprovechada por las organizaciones sindicales, por la delincuencia organizada y por algunos sectores políticos, no son más que un reflejo de la incapacidad del Gobierno (no únicamente de este) de atender de manera adecuada y justa las necesidades de las comunidades. En particular, de los jóvenes.

Muchas regiones olvidadas, sin opciones para mejorar sus condiciones, sin empleo, sin educación, sin las necesidades básicas, sin un futuro al menos digno, con grandes desigualdades sociales y económicas, son los principales detonantes de estas situaciones. Sumemos a todo esto la falta de presencia del Estado para la seguridad de los colombianos. Lamentable, pero cierto. ¿Cuál es el camino? Escuchar y atender las necesidades reales de los colombianos y, en particular, de los jóvenes.



Ing. Juan Carlos Laverde, MBA

Construir las vías terciarias

Señor Director:



Soy residente de una vereda de un municipio de los 170 afectados por la guerrilla, en que el Gobierno dice haber adelantado Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Llevamos más de 10 años solicitando que nos arreglen la vía terciaria para tener conectividad con un centro urbano, se han interpuesto derechos de petición a los gobiernos local, departamental y nacional, sin obtener respuesta. Aplaudimos y con esperanza recibimos la noticia de ‘La gran apuesta para el desarrollo rural’. Esperamos que esta no se quede en el papel y en el anuncio. El Gobierno Central debe destinar a los alcaldes y gobernadores los recursos que se requieran para construir la totalidad de una vía y no tramos parciales. Hoy vemos cómo recursos para construcción de vías terciarias se desvían, solo emplean una parte, construyendo 50 o 100 metros de placa huella, y con ese hecho queda por sentada la intervención total de la vía, sin que se vuelva a planificar o pedir recursos para su terminación. Las juntas de acción comunal juegan un papel importante en estos programas y deben servir de veedoras para el cumplimiento y el empleo de los recursos.



Álvaro Sandoval Gómez

Defender lo nuestro

Señor Director:



Qué tristeza. Siguen el vandalismo, la violencia y destrucción de los bienes públicos. Los que han costado tanto, pagados con los impuestos del pueblo. Es decir, son bienes de la gente y para la gente. ¿A quién le interesa destruirlos? Solo a los enemigos del orden y de las instituciones. ¿Quién está detrás de los vándalos? TransMilenio es un medio, con defectos, pero es el transporte de todos, que nos beneficia y al que debemos defender con sentido de pertenencia y orgullo de ciudad, que nos ha acogido. ¿Quién sale a marchar por lo que nos pertenece?



José Francisco Piñeres

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co