El autocuidado salva vidas

Señor Director:



El covid-19 nos ha golpeado en forma inmisericorde. Se ha llevado unas 43.000 personas en nuestro país este año, que parece eterno. Otros han padecido el mal de puertas para dentro con todas las duras consecuencia que ello conlleva.

Esta época, donde se reúne la familia, donde es tradicional compartir, intercambiar regalos, abrazarse, expresarse afecto, es muy distinta. Es triste, así la tecnología nos facilite vernos a la distancia. Valor a quienes han perdido seres queridos, y máxima prudencia para el resto de la sociedad. Tenemos que acatar las medidas, antes que atacarlas, pues son necesarias, ya que la autodisciplina no es la norma. A pesar de todo lo que estamos viviendo, no hay suficiente conciencia del peligro y de que si yo me cuido, cuido a los demás. Ojalá estas fiestas no agraven los contagios, ojalá entendamos que el tapabocas es indispensable y debe estar bien puesto, que el lavado de manos permanente y el distanciamiento salvan vidas.



Carmen Rosa Novoa

Cultura ciudadana

Señor Director:



Encontrar noticias agradables, como las publicadas por EL TIEMPO el día 18 de diciembre, da optimismo en lo referente a que vamos a disponer de una moderna flota de buses eléctricos para el servicio de transporte público que ofrece TransMilenio, dotado de cámaras, puertos USB, wifi, pantallas. Mejorando y dando confort a los usuarios de las rutas.



Aquí es donde nosotros los usuarios debemos demostrar cultura ciudadana, cuidando y conservando este medio de transporte. Es oportuno que las autoridades y empresarios hagan campañas cívicas invitando a las personas a mantenerlo en orden, aseo y conservación.



Bogotá y Colombia están propendiendo, de esta manera, por la conservación del medioambiente al disminuir las emisiones de CO2, y aportando un granito de arena para reducir el calentamiento global. Caso contrario de los buses que aún existen del SITP, que parecen chimeneas andantes.



Álvaro Sandoval Gómez

Cosas que nos deja la pandemia

Señor Director:



Además de los fallecidos por causa de la pandemia, se han desatado otros males como el aumento de la corrupción o la inseguridad. Pero también nos deja un legado de enseñanzas, como querernos más en familia y conocernos compartiendo oficios, así como valorar el prójimo a través de la humildad, aprendiendo mejor la virtualidad, aprovechando para trabajar y estudiar. Está, de otro lado, el deterioro que ha sufrido la economía. Desde luego, todo esto nos invita a una verdadera reflexión sobre un cambio en nuestras vidas.



Autocuidado es proteger el prójimo.



Tito Rovira

Bogotá

