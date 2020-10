‘De voz a voz’, memoria de la pandemia

Señor Director:



Acabamos de ver en familia la última entrega de la serie ‘De voz a voz’, que distintos artistas del país crearon sobre su visión y vivencia de la pandemia del covid-19. Aplausos al Mambo y a su curador, Eugenio Viola, que cada semana nos brindaba un pequeño testimonio para contextualizar la obra en mención; a Fernando Gómez Echeverri, editor de Cultura de EL TIEMPO, por hacer la semblanza de los artistas.

Quedarán en nuestra memoria las obras de la maestra Beatriz González, que dio apertura a la serie, ‘Sobrevivir para convivir, convivir para sobrevivir’, pasando después por maestros como Antonio Caro, Fernando Arias, Santiago Cárdenas, Ruven Afanador, Jessica Mitrani, Luz Lizarazo, María Isabel Rueda, Leyla Cárdenas, Clemencia Echeverri, entre otros, y cerrar con el talentoso maestro Óscar Muñoz. Iniciativas como esta nos hacen pensar que sí es posible una voz de esperanza, reflexión y crítica en tiempos difíciles, y que estas obras serán un referente importante cuando volvamos la vista atrás y pensemos cómo ‘vivimos’ estos tiempos de incertidumbre.



Ricardo Ruiz Angulo

Ampliación de la autopista Norte

Señor Director:



Muy acertados el diagnóstico y las citas históricas que hizo el domingo 19 de octubre Ernesto Cortés F., editor jefe de EL TIEMPO, en lo relacionado con ‘La autopista Norte’. Este importante tema se ha tratado durante varios años, y se tiene conocimiento de que desde la administración del alcalde Peñalosa “se tienen diseños y propuestas para ampliar la parte de Bogotá”. Esta ampliación es urgente no solamente para Bogotá, sino para algunos municipios de la Sabana Norte. Ojalá que la administración de la alcaldesa Claudia López y el director del IDU, Diego Sánchez, no engaveten tan importante proyecto y, al contrario, junto con Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puedan seguir adelante, para que a Bogotá ‘no se la coma el tigre’.



Álvaro Villamarín González

Niños explotados

Señor Director:



“Y dije al ver perderse la frágil caravana / en la penumbra vaga del horizonte oscuro: / ¡qué lote tan amargo para su edad temprana! / son todavía muy niños para luchar tan duro”.



Estrofa de un poema que mi mamá declamaba y que hoy vino a mi memoria al ver a muchos niños chiquitos de origen venezolano explotados en las calles por sus padres y abandonados por el ICBF, que está en la obligación de rescatarlos. Es toda una vergüenza nacional. No sé cómo la gente admite tanta crueldad sin protestar ante las autoridades.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Más respeto con las mujeres

Señor Director:



Acompaño a quienes han protestado porque los equipos femeninos de Santa Fe y Millonarios tuvieron que jugar en Mosquera, Cundinamarca, en una cancha en mal estado. ¿Y El Campín? ¿Por qué los clubes no pueden pagar el costo? ¿No había otra cancha mejor en Bogotá? Claro, son las mujeres. Más respeto, por favor. ¿Dónde queda la equidad de género?



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co