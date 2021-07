Exportación de cannabis

Señor Director:



EL Gobierno de Colombia eliminó la prohibición de exportar cannabis medicinal, a través de su flor seca, con fines industriales. Se abre un mercado internacional lícito y legal. No es una convocatoria a usar la planta con fines recreativos, sino a partir de la ciencia y lo que sus propiedades generan en enfermos con patologías extremas. Cuando el licor era prohibido y satanizado, la mortandad mundial creció de manera inesperada sumando millares de muertos.

¿Qué tal si se regularizaran también el cultivo de coca y la exportación de cocaína, tal cual como funciona el licor en el mundo? Que sepamos, no existe licor medicinal, pero su consumo libre en el comercio es legal. Hace muchos años el cannabis está presente en la industria nacional, presentado en cremas, geles, aromáticas, etc. Es una gran oportunidad para que los cultivadores entren en la legalidad.



Helena Manrique Romero

Bogotá

Rechazo a los vándalos

Señor Director:



El vandalismo, los bloqueos y la violencia en las manifestaciones no son un derecho ciudadano, gremial, sindical o político. Son delitos que deben combatir el Gobierno, con decisión y firmeza, y la justicia, con severidad y condenas ejemplares.



De lo contrario, seguirán infestando y degradando el democrático y legítimo derecho a la protesta pacífica, y seguirán causando mucho daño al patrimonio público y a la economía y aparato productivo nacional. Además, martirizando a muchos colombianos, principalmente de a pie y de la Fuerza Pública –que son pueblo– y convirtiendo los sistemas urbanos de transporte público, entre otros, en barriles sin fondo, ante la ya habitual destrucción de estaciones y buses en cada manifestación. Qué buena señal para el país la que dio el pasado 20 de julio el Congreso de la República reaccionando mayoritariamente contra el patrocinio de la protesta violenta. El país clama de honestos y meritorios gobernantes y legisladores que prioricen los intereses patrios y generen educación, trabajo, emprendimiento y riqueza.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Homenaje a un escritor y periodista

Señor Director:



Felicito al caricaturista MIL por la caricatura en la edición 16-7-2021, en memoria de Germán Castro Caycedo. Rindo homenaje a este grande de la literatura y del periodismo colombiano.



Germán Castro Caycedo, nacido en Zipaquirá el 3 de marzo de 1940 y fallecido en Bogotá el pasado 15 de julio de este año, periodista, cronista y escritor, estudió antropología tres años en la Universidad Nacional, trabajó como columnista de este prestigioso diario 10 años, creó su propio programa en RTI Enviado Especial por más de 20 años (1976-1996). Recorrió el Magdalena Medio, Macondo, los pueblos muertos, el Cerrejón, Caquetá o hasta la Ruta Libertadora. Dejó publicaciones y adaptaciones como Colombia amarga (1976), Perdidos en el Amazonas (1978), El Karina (1985), El Hurakán (1991), La bruja –adaptada a novela de televisión en 2011– (1994) y El Palacio sin mascara (2008), entre otros libros más. Fue un grande del periodismo que merece un gran reconocimiento.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

