El precio de los huevos

Señor Director:



La reforma tributaria ha sido el foco de las redes sociales. Desde perspectivas diferentes han hablado cómo les puede afectar el bolsillo a los colombianos. Actores, influenciadores, cantantes, políticos y personas del común han tomado la palabra para hablar sobre su inconformismo. Y como dice el dicho en Colombia: ‘Papaya puesta, papaya partida’.

En una entrevista, el ministro de Haciendo, Alberto Carrasquilla, cuando le preguntaron por los precios del huevo, su respuesta fue: “Depende de la calidad, pero digamos que $ 1.800 la docena”. En Colombia la unidad de huevos está entre 350 y 400 pesos. Eso lo puso en el ojo de las redes. Pero, más allá de las risas o la indignación, lo que realmente pone en alerta al país es que la persona que diseñó, propuso y está en frente de esta reforma no sabe los precios básicos de la canasta familiar y la situación de los colombianos.



Alejandra Gantiva Rodríguez

Los huérfanos de la Policía

Señor Director:



Sentimos dolor de patria al observar, en el día a día, mujeres y hombres policías asesinados, la mayoría de ellos en edades entre los 20 y los 30 años y con hijos pequeños. ¿Cuál es el futuro de los cónyuges y sus pequeños huérfanos? ¿Existen beneficios económicos a través de pólizas u otros mecanismos que les permitan a los niños tener educación y a la familia poder sobrevivir por algún tiempo? Este y muchos casos similares ameritan luchar por la recuperación de los dineros robados para crear un fondo robusto, que en adición a los beneficios institucionales actuales, que me imagino se tienen, sea la respuesta adecuada a quienes exponen su vida en cada momento en favor de todos los colombianos. Tienen la palabra los ministerios de Defensa y del Interior.



Gabriel Remolina Ordóñez

Cómo evitar la reforma

Señor Director:



Para la falta de dinero en las arcas del Estado, me atrevo a sugerirle al ministro de Hacienda que haga lo siguiente: quitar las exenciones, por ejemplo a las iglesias y otras entidades. Perseguir con toda gana a los evasores de impuestos. Acabar con los paraísos fiscales. Que les den buen uso a todos los bienes confiscados a la mafia. Que vigilen quién queda con tanto dinero que entra al país por cuenta de las donaciones internacionales. Recuperar los 50 billones de pesos anuales que se quedan en los bolsillos de los corruptos. Con esto, creo que se evitaría la reforma tributaria de cada año. Y mejor que planeen una reforma tributaria seria y definitiva, sostenible en el tiempo. Se evitaría tanto desgaste.



Ifalia Sánchez

Medidas estrictas

Señor Director:



Cada día los casos de covid-19 crecen más, a pesar de las medidas implantadas , que muchos irresponsables no las respetan. También es un hecho que, viendo la situación, se han relajado mucho algunas medidas como la toma de temperatura. Los establecimientos comerciales deberían controlar estrictamente el flujo de gente y solo permitir un número determinado de personas. Y con dos puertas: una entrada y una de salida, a medida que sale un número, entra el otro número. ¡No es momento de quitar medidas, sino de aumentarlas!



Lucía Correa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co