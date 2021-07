Señor Director:



En su discurso el 20 de julio, el presidente Duque llamó a deponer los odios. Eso se viene pidiendo desde hace mucho. Porque por estos odios casi se malogra, por ejemplo, el acuerdo de paz; por esos odios, proyectos que van al Legislativo se pueden quedar en el camino. Lo odios políticos son graves, minan el sentimiento del pueblo.

Los odios desde tiempos de la independencia nos han causado grandes daños, son malos consejeros. Por odio, cada vez más hay violencia en las calles. Civiles contra policías, por ejemplo, muchas veces se enfrentan por esta causa. El llamado del mandatario es sensato. Pero se necesitan gestos de unidad. Se necesitan diálogo y grandeza. Los sindicatos, digamos, puede dar un paso. No es el momento de más marchas. Se necesita, en todo caso, sentido de las realidades.



Sí, deponer los odios es muy importante para este país. Y educar para el respeto, porque la intolerancia también está causando muchas tragedias todos los días. La tarea de apaciguar los ánimos es larga. Inclusive comienza desde las aulas.



Ángel María Aguilar

Bogotá

Maltrato animal

Señor Director:



En EL TIEMPO (16/7/2021) se listan las penas en que puede incurrir una persona por maltrato animal en Colombia. En otro medio, el director de Fenavi, Gonzalo Moreno, dijo que con ocasión del pasado paro nacional de dos meses murieron alrededor de 14 millones de aves por falta de alimentación causada por los bloqueos. Estos animales, a pesar de que hacen parte de la dieta humana, son seres sintientes protegidos por la Constitución y las leyes colombianas. Entonces, ¿quién responderá por estas muertes masivas, que no asesinatos, como suelen decir los periodistas en Colombia, equivocadamente, aun cuando el delito es el mismo?



Mayo Monroy

¿Fue una trampa?

Señor Director:



Si lo del magnicidio en Haití, cometido supuestamente por un grupo de exmilitares colombianos, termina siendo cierto, sería poco pedir que los castiguen como se merecen. De resultar una trampa, como suponen muchos, el Gobierno nuestro debería no solo asumir la defensa de los detenidos, sino desplegar toda una ofensiva diplomática y jurídica para que los verdaderos responsables de dicha acción sean juzgados y condenados en nuestro país. Se trata de connacionales que por muchos años (bien, regular o mal) le prestaron un servicio a la patria y merecen, como en cualquier caso, gozar de la presunción de inocencia a la que todo sindicado tiene derecho. De esta terrible situación no hay que desconocer lo que está en juego, sobre todo porque compromete el honor de nuestras Fuerzas Militares, la libertad de posibles inocentes y, como si fuera poco, la imagen de todo un país ante el mundo.



Wadid Arana D.

