Nueva masacre

Señor Director:



Es terrible lo que está sucediendo en nuestro país, que ya pasó de los 50.000 muertos a causa del covid-19. Se habla día y noche de la muerte de conocidos, de vecinos, de seres cercanos. Pero, además, los violentos siguen en su macabra tarea de causar más muerte, dolor y miedo. Este fin de semana hubo otra masacre en Buga, Valle del Cauca. ¿Cuántas van este año? ¿Cuántos líderes sociales o defensores ambientales, o reinsertados? Es urgente que el Gobierno extreme medidas de prevención. Es difícil, pero debe hacer hasta lo imposible por identificar y someter a los asesinos, que seguramente defienden el maldito negocio del narcotráfico. Estas noticias, como las del covid, minan la salud mental de esta nación.



Pedro Samuel Hernández

‘Tutelatón’ por vacunas

Señor Director:



La historia indica que la amenaza de una ‘tutelatón’ para acceder a la vacunación anticovid-19 saltándose el orden establecido por el Gobierno tiene pinta de volverse una amarga realidad. Ya los jueces han dado muestra de privilegiar los derechos individuales sobre los colectivos con los cientos de miles de tutelas falladas en favor de afiliados al sistema de seguridad social en salud, muchas veces para ordenar a las EPS el suministro de insumos y la prestación de servicios ajenos a la atención en salud, que finalmente terminamos pagando todos los usuarios a través de la Adres, con el consecuente descalabro financiero del sistema. Todo, producto de un desatinado entendimiento del principio se solidaridad.



Ernesto Guerrero Matta

Sanciones rumberos

Señor Director:



Las fiestas clandestinas se han convertido en un desafío no solo a las normas establecidas por los gobiernos locales y nacionales, sino para la salud y la integridad de las instituciones, las personas y la economía de todo el país. Por tanto, el Gobierno debe endurecer las medidas, sin sancionar a las personas que estamos cumpliendo con los protocolos establecidos para el caso.



Como las personas rumberas no creen en el covid-19, cuando sean sorprendidas en la rumba, que se cierre el establecimiento indefinidamente, ya que es foco de contaminación sanitaria, y los participantes, aparte del comparendo o multa, deben permanecerán en el lugar 24 horas hasta que se les practiquen las pruebas.



Jesús Henao Rojas

Reparación de las vías

Señor Director:



Por la desidia, desde administraciones pasadas, las vías de la capital se encuentran hoy en un lamentable estado de deterioro, llenas de baches y enormes huecos que causan alta accidentalidad a quienes se movilizan en vehículos, especialmente motos. Ojalá el premio Príncipe Michael de Seguridad Vial que recibió Bogotá por el desarrollo y la implementación del Programa de Gestión de la Velocidad, que incluyó la estrategia de reducir la velocidad máxima en algunas vías a 50 km/h (EL TIEMPO, 15-1-2021), con doble beneficio –disminución de la accidentalidad y aumento del recaudo tributario por multas–, anime a la alcaldesa Claudia López a, por lo menos, tapar los cráteres más grandes de las principales avenidas y arterias de la ciudad.



Luis Iván Perdomo Cerquera

