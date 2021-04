Paz para el Cauca

Señor Director:



No es posible que pasen las décadas y el departamento del Cauca siga en manos de los subversivos. Día tras día, debido a sus crecientes actividades económicas, claramente ilegales, estas sanguinarias organizaciones generan desplazamientos de la población y asesinatos de dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes. EL TIEMPO nos entrega una cifra escandalosa: Después del acuerdo de paz han sido asesinados 272 líderes en el departamento. Está claro que los efectos del acuerdo de La Habana nunca llegaron a esta zona y que no obstante las buenas intenciones del Gobierno por pacificarla, no ha sido posible controlar una guerra absurda que afecta a todos sus habitantes.



¿Hasta cuándo?



Mario Patino Morris

Bogotá

El toque de queda ‘voluntario’

Señor Director:



El pasado 21 de abril se cumplieron cincuenta y un años del toque de queda que el presidente Carlos Lleras Restrepo anunció personalmente cuando el país sufría desordenes a causa de las elecciones entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas. Ese mismo día, dos horas antes dijo: “A las 9 de la noche no debe haber gente en la calle”; la población cumplió total y apresuradamente, y cuarenta y ocho horas después la situación se había normalizado. Había autoridad.



Lo anterior contrasta hilarantemente con el toque de queda “voluntario” que las autoridades locales del país ahora imponen para controlar la propagación de esta pandemia que en el momento alcanza su peor pico y que con decir ‘es que tengo que...’ cualquier contraventor da al traste con la medida. ¿Cuándo llegará la vacuna contra la desobediencia civil y el refuerzo para la autoridad?



Álvaro López Duarte

Bogotá

La comida en las prisiones

Señor Director:



Importante que se hayan ocupado del tema de la comida en las cárceles, como lo hicieron en su editorial 22-4-2021. Es un asunto muy delicado y con visos de delito e inhumanidad. Ya bastante sufren los privados de la libertad con el hacinamiento, como para que ni siquiera se les ofrezca una comida medianamente digna.



Por lo que se informa, no solo no les ofrecen la proteína mínima, sino comida en descomposición y posiblemente insalubre. Lo importante es que no se quede todo en el papel. Se necesita que el país conozca los resultados de la investigación. Y que el sistema carcelario tenga un vuelco. Eso depende del Gobierno y de que los medios no abandonen el tema.



El Inpec es una institución que no funciona, pero ningún gobierno ha sido capaz de reformarlo. ¿Qué lo impide?



José Francisco Piñeres

