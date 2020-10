Por una eutanasia pasiva

Señor Director:



Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia y le pidió al Congreso que legislara al respecto, sobre el derecho a morir dignamente. Han pasado más de veinte (20) años, y el Congreso no ha tenido voluntad para reglamentar esta importante ley. A algunos médicos, por ejemplo, les da miedo por no tener claridad suficiente sobre la delgada línea entre homicidio y eutanasia, pues no hay una ley que dé seguridad jurídica.

El tema ha generado agudos debates. En mi opinión, el derecho a morir dignamente es distinto a la asistencia al suicidio o a la eutanasia activa, en la que un tercero es el causante de la muerte. La figura que se pretende reglamentar es la eutanasia pasiva, que es la abstención de tratamientos artificiales o extremos cuando no hay esperanza de recuperación, pues se trata de pacientes terminales, sin cura y que están sometidos a infinitos sufrimientos.



Invito al Congreso y la Iglesia a apoyar el fallo sobre autonomía moral, derechos y libertades del individuo.



Licinio Zapata Vanegas

Medellín

Por las personas de la calle

Señor Director:



¿No será posible que una entidad del Gobierno, o algunas de carácter particular, creen un centro como, una clínica-asilo para los habitantes de la calle, que les brinde la oportunidad de retornar a la vida productiva y volver a sus familias? Estoy seguro de que esto contribuirá a la disminución de la inseguridad, de la venta de drogas, y al mejoramiento de las calles y otros aspectos.



Igualmente, que algunas personas se redimirán y tendrán una vida digna. Es deber de todos contribuir con una causa humanitaria.



Carlos Alberto Cabra Rey

Sí podemos protestar en paz

Señor Director:



Colombia demostró en su cuarto paro nacional, el 21 de octubre, que se debe y se puede protestar en paz. Centrales obreras, médicos, docentes, estudiantes, artistas, etc., se unieron en una sola voz. El diálogo como protagonista, la única arma de la democracia. Las marchas no fueron masivas por el coronavirus, que aún respira en nuestra nuca, pero fueron representativas en cuanto a los diferentes gremios indignados. Ejemplo de cultura, dignidad y respeto dio la minga indígena a ritmo de tambores y música; requerían hablar con el presidente Iván Duque, pero este se fue al Chocó deliberadamente. Vale destacar la actitud de la barra del equipo de fútbol de Millonarios Comandos Azules en Bogotá, quienes prodigaron alimento a los cerca de siete mil hermanos indígenas a su regreso ancestral. En todo caso, sí podemos pronunciarnos y desahogarnos en paz.



Helena Manrique Romero

