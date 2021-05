Se necesita grandeza

Señor Director:



‘Se va la copa América’ se titula un editorial de este diario el pasado sábado 22 de mayo. Es un golpe anímico para millones de colombianos aficionados al fútbol. Y debe serlo para el país entero, porque es además una muestra de la dura realidad que estamos viviendo y de cómo nos ven desde afuera. Pero en verdad no están dadas las condiciones de orden público, aparte de un momento de contagios altísimos del covid-19. Triste, en todo caso.

Entre todos tenemos que salir de esta hora gris, mediante el diálogo y pensando en el país, sin intereses personales ni partidistas, pues hay muchos sectores que se están viendo perjudicados. Sobre todo se están perdiendo vidas de civiles y policías. Se puede manifestarse, es un derecho, pero hay quienes saben pescar en río revuelto sin importarle el daño a la sociedad. Hay que unirnos para evitar pérdidas irreparables. Se necesita que despejen los bloqueos, que arruinan sectores y encarecen los alimentos. Las partes deben tener grandeza.



Ángel María Aguilar

José Asunción Silva Gómez

Señor Director:



Ciento veinticinco años del suicidio del máximo poeta colombiano del modernismo: José Asunción Silva Gómez. Bogotá, 27 de noviembre de 1865-24 de mayo de 1896. Todos recordamos el ‘Nocturno III’, que por cierto cumple 130 años de publicado. “Una noche, una noche toda llena de murmullos y de músicas de alas...”. Las únicas familias que guardaron celosamente sus primeros escritos de juventud fueron las familias Manrique y Martín. Reza en el libro ‘Intimidades’, de Héctor H. Orjuela: el galeno y amigo Juan Evangelista Manrique le ubicó exactamente el sitio del corazón en una consulta de rutina sin pensar que el poeta se quitaría la vida un domingo, apretando el gatillo sobre su corazón. “María Manrique, hermana de Juan Evangelista y de Pedro Carlos... es de aquellos Manrique que tantas veces esmaltan la historia de Colombia con la clareza de su inteligencia...”. Paquita Martín, acuciosa y brillante también, guardó manuscritos juveniles que pasaron a la historia después del naufragio del vapor América, donde el poeta Silva perdió su gran caudal poético y literario. Honramos a nuestro poeta colombiano porque la poesía es atemporal, necesaria y genial. Recordemos ‘Los maderos de San Juan’ en tiempos infantiles. Pocos saben que en París existió la Casa de Poesía Silva, igual que en Bogotá.



Helena Manrique Romero

La voz de muchos

Señor Director:



Con la reciente conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, quiero expresar mi respeto a todas aquellas personas que día a día se levantan de su cama, salen de su casa e inician un día de lucha para hacer respetar sus derechos como personas LGBTQI+.



Estando en el 2021 y con tantos giros que ha tenido la humanidad, aún se ven casos que entristecen el alma, como homicidios, irrespeto, violaciones, marginación, creación de estereotipos, entre otros factores a los que este colectivo se debe enfrentar.



Su voz es la voz de miles de personas que aún no se aceptan, o más que aceptar o no, es el miedo a expresar su orientación sexual ante las represalias ya mencionadas.



Maicol Ávila

