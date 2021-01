La educación no es esa

Señor Director:



En un artículo del 18 de enero de 2021, sobre “lo bueno y lo malo de estudiar en casa”, varios profesores hablan sobre la ‘educación virtual’. Se dice que “los estudiantes aprovechan las plataformas”. Aunque no es del todo falso, los estudiantes necesitan el contacto. No se puede decir que es igual. ¿Por qué no? Porque se han evidenciado los daños a la salud mental de los estudiantes, al grupo que pertenezco. Tampoco se genera ejercicio ni actividad física requerida. Ese mismo día entrevistan a una médica italiana que muestra que preescolar y primaria no tienen riesgos.

En el diario ‘Portafolio’, el día 18 de este mes se muestran seis pérdidas del comercio con las instalaciones de colegios cerrados: transportes, confección de uniformes, fabricación de calzado, marroquinería, papelerías y cafeterías. Y no es solo salud mental ni economía, es deserción...



Muchos han visto dificultades con no tener dispositivos, cosa que afecta el trabajo de los padres. Como se ha clamado correctamente desde sectores de este diario, las mujeres son las más afectadas. Nos sentimos olvidados, como niños y jóvenes. Esto es trabajar juntos por una Colombia futura, con un claro rumbo. En eso han fallado, señores... seguimos esperando.



Andrés F. Correa Vega

Nuevo estilo en la Casa Blanca

Señor Director:



Se ha posesionado este 20 de enero el señor Joe Biden como 46.º presidente de Estados Unidos. Es un nuevo estilo el que imperará al mando de la primera potencia del mundo. Una forma más respetuosa, con más altura. Vuelve la respetabilidad que debe tener la Casa Blanca, más creíble. Su llamado a la unidad debe tomarse universal, porque hoy la división, la guerra por el poder está llevando a las sociedades al fracaso. Ojalá logre ponerle fin la dictadura de Venezuela, por el bien de ese pueblo que está sufriendo, y de los países vecinos, además.



Ángel María Aguilar

Malo porque sí, malo porque no

Señor Director:



No sé si este sea el único país del mundo donde todo es un problema. Tal es el caso de las vacunas, donde salen los leguleyos a trastornar todos los procesos y, en este caso, otro lío para el Presidente, a quien no lo dejan trabajar. Si no compraban las vacunas, era un lío; ahora que las compraron, es otro lío; si no iniciaban las vacunaciones, un problema, ahora que ya las van a iniciar, entonces le suman otro cuestionamiento. Eso es saboteo y politiquería contra lo que haga el Gobierno, sin importar que el pueblo es el que sufre las consecuencias.



Julio César Patiño Díaz

