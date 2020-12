Señor Director:



La celebración de la Navidad es mucho más que un tiempo de buenos deseos, fiestas deslumbrantes y consumo sin freno, especialmente en este año de pandemia. Es el eco de una presencia que trae vida al mundo, y que se renueva cada vez que extendemos nuestra mano hacia el hermano más necesitado y desfavorecido. Ante la incertidumbre de un cambio de época, como dice el papa Francisco, en un momento en el que son más las preguntas que las respuestas, en un tiempo en el que se deshacen las certezas y los vínculos que habían hecho posible el progreso, cuando emergen de nuevo los egoísmos colectivos, la luz que resplandece en Belén sigue sembrando la esperanza y la confianza.

Por más que sintamos la soledad, más en estos tiempos de pandemia, el testimonio de lo que hemos celebrado en estos días, el Amor que se da en plenitud, sigue siendo aliento de vida para nuestro mundo.Jesús Martínez Madrid

Girona (España)

Reconocimiento

Señor Director:



Murió la madre del doctor Fernando Ruiz, nuestro ministro de salud. A ella, descanso y paz en su tumba y a él, un cariñoso y sentido saludo de condolencia. Pero también es el momento para hacerle llegar un sincero agradecimiento por su trabajo 24/7 desde que el virus llegó al país. Gratitud por su interés y trabajo paciente, prudente, eficaz e incansable, acudiendo aquí, allá, en todo rincón del país, llevando y gestionando los medios y soluciones posibles. Gracias por su información clara, sin sesgos ni intereses políticos. Gracias al ministro, porque somos muchos los colombianos que nos sentimos tranquilos y seguros en su empeño y trabajo para contener, y hasta donde es posible, luchar para que el virus no arroje más decesos en nuestro país. Gratitud a él, al personal de la salud, a funcionarios públicos.Ilse Bartels L.

Toque de queda, pico y cédula, ley seca

Señor Director:



Colombia tendrá una Navidad 2020 atípica, como muchos países del mundo. Ley seca, toque de queda, pico y cédula y demás restricciones por el coronavirus. El pico y cédula es un problema para las familias que frecuentan restaurantes en los centros comerciales, pues unos tienen par y otros, impar. La Administración Distrital no pensó en eso. En el caso de Bogotá, la ley seca empieza el 24 a medianoche hasta el 27, por la final del fútbol en El Campín. Ojalá se celebre en paz y los desadaptados de ambos equipos no armen bronca. Feliz Navidad, con paz y tranquilidad. Urge el autocuidado porque ahí no hay decreto, sino riesgo de muerte, si no nos cuidamos del covid-19.Helena Manrique Romero

Inequidad pensional

Señor Director:



Esa inequidad consiste en que cada año, las pensiones al sector público no se reliquidan sino que se desliquidan porque no han tenido derecho a ningún punto porcentual de la producción del país, y quizás menos en el presente pandémico; de las mesadas dependen las EPS, que al desconocerse el IPC en su verdadero equilibrio económico están, como nosotros los pensionados, condenadas a desaparecer.Jesús Antonio Almario Tavera

