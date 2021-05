Más que un pedazo de tierra

Señor Director:



¿No les ha pasado que la realidad que respiran se reduce a un infierno inevitable y sin remedio? La tranquilidad de nuestra nación es como si se la hubiera llevado un caballo desbocado. Observo las noticias que comunican la crisis de Israel. Empiezo a imaginarme en un territorio donde los bombardeos caen como la lluvia natural, sin clemencia ni piedad. Me imagino huyendo y escondiéndome en refugios subterráneos. Es una desgracia que los seres humanos nos compliquemos tanto, que entremos en conflicto por un pedazo de tierra que al final no nos llevaremos, ni el polvo que se une a la suela de nuestros zapatos.

Lo fundamental se alza más fuerte que una nación. Somos niñas, niños, abuelas, abuelos, mujeres y hombres, plurales y singulares, fuertes y frágiles, con alma y corazón, que tenemos amor y sabiduría que nos permiten transformar, dialogar y hacer reverdecer hasta un desierto si así lo deseamos.



Juan Pablo Méndez Rodríguez

Un delito cruel

Señor Director:



Acerca de su editorial ‘Mercado mortal’ (20-5-2020), debo expresar mi total respaldo a la necesidad de aplicar justicia y de crear conciencia en la gente de lo terrible e inhumano de ese delito de los medicamentos adulterados, que es transnacional y mueve enormes sumas, pero que causa un daño terrible a la gente.



¿Cómo así que una persona enferma, urgida de alivio y esperanzada, termina tomando un medicamento vencido o adulterado? ¿Cuántos habrán muerto por falta del fármaco real? Hay que perseguir a los criminales hasta debajo de las piedras, y que la justicia sea acorde con el crimen, que va contra todos los derechos humanos.



José Francisco Piñeres

Hora de la unidad

Señor Director:



Acertada, aunque dolorosa, la columna del señor Germán Vargas Lleras (EL TIEMPO, 16-5-21), quien presenta una dramática radiografía de los resultados del paro nacional. El daño que han causado las marchas a la economía del país es inmenso y preocupante de cara al futuro de Colombia. Con toda razón, el columnista reclama del Gobierno una respuesta más efectiva frente a quienes están destruyendo las ciudades y bloqueando las vías.



Los líderes de los diferentes partidos políticos, y los potenciales candidatos a las elecciones presidenciales (2022), en un acto de grandeza y libre de egoísmos, deberían unirse en torno al Gobierno para superar el mal momento que el país vive. Hoy, la patria está por encima de las ambiciones personales.



Mario Patino Morris

