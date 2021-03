Injusticia forestal

Señor Director:



En diversos países consideran a la especie ‘Paulownia’ como una solución ambiental y productiva por su alta producción de nitrógeno y oxígeno, al contrario de otros forestales que desnutren la tierra. Es maderable a los seis años y podría ser factor determinante para contrarrestar el criminal tráfico de la actividad y convertir a Colombia en potencia exportadora.

La Procuraduría demandó a nueve entidades estatales por haberla dejado introducir al país, y el Tribunal Administrativo de Boyacá validó la demanda que tuvo en cuenta afirmaciones de profesionales del Instituto Von Humboldt y de la Universidad Nacional, que en el momento de las audiencias no conocían ni habían visto en sus vidas estas plantas, tal como se lo manifestaron al magistrado. Los profesionales de estas entidades afirmaron que la especie es invasora, y así lo determinó también el Tribunal generando medidas cautelares. Varios cultivadores colombianos presentaron el caso ante el Consejo de Estado, junto con numerosas pruebas que demuestran las bondades de la especie. Soy cultivador y por medio de su honorable tribuna quisiera que se diera a conocer este caso que va en contravía de los principios de justicia, impulso al agro, a la pequeña y mediana empresa y a la conservación del medioambiente.



Jaime Rivera García

Una dulce historia

Señor Director:



Ahora que para combatir el frío bogotano en esta época invernal se aconseja beber nuestra agua de panela, es interesante conocer la historia de la caña de azúcar, que ingresó al país por Cartagena en 1533 y provenía de Santo Domingo. Fue traída por Pedro de Heredia y reproducida exitosamente en las tierras cálidas del hoy departamento de Boyacá, especialmente en el municipio de Santana, a orillas del amigable río Suárez, donde existen enormes plantaciones, que se faenaron en los trapiches de la época, y se comercializaron la panela y la miel. Y los campesinos popularizaron la energizante agua de panela, que alcanzó el honor de ofrecerse en el menú de la casa presidencial hace más de 100 años. ¿Será que el presidente Duque agasaja, entiende y tranquiliza, con esta bebida campesina, a los colombianos que lo consultan?



Miguel Roberto Forero García

Una propuesta inoportuna

Señor Director:



Nadie está por encima de la ley. La reciente propuesta de extender los periodos de varios servidores públicos, incluyendo el del Presidente de la nación, deja ver ante la opinión pública el poco conocimiento que varios congresistas tienen sobre nuestro Estado social de derecho y la misma Constitución de 1991.



En un Congreso donde se debería estar debatiendo acerca de temas más críticos como la reactivación económica, el acceso oportuno a las vacunas y la necesidad de una renta básica, los colombianos nos vemos nuevamente defraudados por unos pocos que no comprenden lo que significa un orden constitucional y la verdadera función de un legislador: legislar para el pueblo. Proponer una extensión de sus periodos bajo argumentos vacíos es un atropello a la democracia. No es momento para un debate que no se acopla a la realidad que padece la gente tras los estragos de la pandemia.



Carlos David Suárez Cabrera

