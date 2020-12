Hora de solidarizarnos

Señor Director:



La palabra DAR es la más hermosa del diccionario, al referirse a la generosidad, es un Deseo, donde debemos actuar, y hacer de ese apoyo, esa Ayuda, una Realidad = DAR.

Invito a todas las familias que componen los hogares de nuestra amada Colombia a que, en unidad, papá, mamá, e hijos revisemos en nuestras casas en cada rincón, cuarto de san Alejo, clóset, cocina, en la alacena, garaje, biblioteca, etc., donde podamos encontrar algo que podamos y queramos compartir con tantas personas necesitadas, desplazados, cárceles, hogares geriátricos, hogares infantiles y todos esos lugares que hoy necesitan de nuestra solidaridad.



Todo esos elementos tan útiles como ropa, comida, libros, juguetes, que estén en buen estado y podamos donar a los más necesitados, hagámoslo hoy, así podemos abrir nuevos espacios en nuestras vidas, la generosidad abre grandes caminos. Podemos entregar estas ayudas en las parroquias de nuestro barrio, en los CAI, asociaciones de barrio, fundaciones dedicadas a servir a la comunidad, y entregar directamente a los lugares con tantas necesidades.



Recordemos que eso que tú ya no necesitas hay mucha gente que sí, y se pondrá feliz. Es la oportunidad, pero que no necesariamente sea en Navidad este acto de generosidad. Todo el año y en toda ocasión es válido un acto de Amor, DAR.Jorge Trujillo Mejía

Bogotá

Nos salva el autocuidado

Señor Director:



Es una medida que puede despertar polémicas el tener que volver al pico y placa. Pero no la veo tan grave. Se trata de tener disciplina, porque no la hay, y de hacer las compras ordenadamente, sin tumultos. Claro que tampoco se va a cumplir en la calle, donde hay miles de vendedores ambulantes en sus días en que tienen alguna oportunidad, y no hay autoridad suficiente. Pero sí en las grandes superficies.



Es que hay que ver los centros comerciales. La gente va como si nada, compra, come con el tapabocas en el cuello. ¿Cómo se controla? Claro, se entiende al comercio. Pero si se agrava la situación, más adelante podría ser peor, enero puede ser un mes doloroso. Así que lo único que nos salva es el autocuidado. Y todos debemos ser conscientes, pues ya vemos lo que está pasando en otros países.José Francisco Piñeres

Bogotá

Coca y masacres

Señor Director:



El Gobierno, a través de su ministro de Defensa, culpa del asesinato y masacres de cientos de compatriotas al narcotráfico. En estos dos últimos años han crecido los cultivos de coca en el país, no obstante las millonarias ayudas recibidas de Estados Unidos para exterminarlos y atacar el narcotráfico. Hoy estamos expuestos a que el nuevo gobierno norteamericano nos descertifique y suspenda toda ayuda económica. Mientras el Gobierno Nacional no modifique su estrategia para acabar de una vez por todas con los cultivos ilícitos y las masacres de líderes sociales y campesinos en el Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño y otras regiones, estas no cesarán. Por el contrario, seguirán lamentablemente siendo nuestro pan de cada día.Rafael Antonio Córdoba Ardila

