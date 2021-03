Reforma de la Policía

Señor Director:



Sin duda se necesita una reforma en la Policía Nacional, pero también que los colombianos conozcamos más a nuestra institución, conformada por hombre y mujeres, muchos de ellos con mística, con deseos de servir a su país y a sus ciudadanos. Y, claro, de labrarse un futuro. Por eso se necesita que nuestros policías tengan una larga formación en normas, en derechos humanos, en salud, y así mismo un salario digno que les permita tener una buena calidad de vida junto con sus familias. Si hay alguien expuesto, que pone su vida al servicio de los demás, son ellos, y eso se les debe reconocer. Ser policía debe ser un orgullo. Y, claro, habrá ‘manzanas podridas’. Se requiere que haya caminos claros para juzgar y castigar.



Ángel María Aguilar

Unidad para las obras

Hay que destacar la labor que vienen realizando conjuntamente el Gobierno Nacional y el Distrital, en cuanto a los avances que vienen desarrollando, porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) publicó el proyecto de pliegos para “mejorar la movilidad entre la ciudad y la región en sus accesos por el norte”, más concretamente en la “ampliación de la autopista Norte” desde la calle 192 a la calle 245. Es una demostración de que aun existiendo conocidas diferencias entre sus gobernantes, cuando hay un propósito común, en beneficio de la sociedad, se pueden superar y sacar adelante proyectos viales de esta índole. Excelente que tengan proyectada la prolongación de un carril exclusivo para TransMilenio hasta la calle 245, es decir, hasta el ingreso para la vía Guaymaral. De esta manera, el transporte intermunicipal evitará llegar al actual portal del norte.



Álvaro Villamarín González

Los Grammy, en su salsa

En la 63.ª edición de los premios Grammy, el reconocimiento más importante de la industria musical a nivel mundial, por primera vez y haciendo historia, la reconocida agrupación colombiana Grupo Niche ganó el tan anhelado gramófono.



Una vez más nos damos cuenta de que Colombia es un país con bastante potencial y que nunca pasa desapercibido en la industria musical.



A los integrantes de Grupo Niche quisiera reconocerles este merecido triunfo que los sigue catapultando como una de las agrupaciones de salsa más importantes de todos los tiempos. Al maestro Jaime Varela, paz en su tumba y regocijo en el cielo.



¡Que el gran legado de este género musical siga perdurando en la historia de la música y que suene en todo el mundo!



Angie Vanegas Castro

Proteger el Sumapaz

Ojo con el Sumapaz, dice un comentario editorial de este diario. Allí, los delincuentes, se dice que las disidencias de las Farc, quieren sembrar el terror. Seguramente está de por medio el interés de las disidencias por recuperar una zona estratégica en las goteras de Bogotá, donde actuaron por años. Por eso debe el Estado hacer presencia, en todo sentido, proteger al campesino y hacer inteligencia. Sobre todo, que sea permanente.



Pedro Samuel Hernández

