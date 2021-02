Entre Songo y Borondongo

Señor Director:



Además de los factores políticos tradicionales en juego que su editorial (21-2-2021) describe, como las coaliciones de izquierda, centro y derecha, hoy existe una nueva variable de gran incertidumbre. La pandemia ha tenido un dramático impacto social y en la percepción del Estado de bienestar. Se han acentuado las debilidades estructurales del modelo económico, el de salud, el de seguridad y el de la representatividad política de amplios sectores de la población, profundizando nuestra tradicional desigualdad, como no se veía en décadas.

Hoy, cuando la verdadera coalición debería estar enfocada en construir una institucionalidad que lleve a una real transformación social, y la implementación de una reforma rural de acuerdo con la hoja de ruta de los acuerdos de paz, Songo sigue dándole a Borondongo, y Bernabé, pegándole a Muchilanga, ¿y Mambelé?... De lo contrario, en el 2022 volveremos a ver a Songo en las mismas, o probablemente a Borondongo disponiéndose a acabar con Bernabé, cayéndonos a todos la ‘Muchilanga’.



Carlos H. Quintero B.

La soledad de El Salado

Señor Director:



Es increíble que después de más de dos décadas de la masacre de El Salado, perpetrada por paramilitares sin alma, que asesinaron con sevicia a más de 60 víctimas indefensas, esta región de El Carmen de Bolívar siga en imperdonable abandono del Estado. La memoria y el dolor de los habitantes abandonados a su suerte solo han recibido promesas incumplidas; no ha habido indemnizaciones, el acueducto y el alcantarillado están en deplorable estado, trochas intransitables, y lo más grave: amenazas, éxodo, miedo e incertidumbre en los últimos tres años.



Duelen la indolencia e indiferencia del Gobierno y de la sociedad hacia una población inerme que, si las cosas fueran a otro precio, tiene potencial productivo agropecuario por fertilidad y ambiental por naturaleza, para que los jóvenes empiecen a escribir otra historia, después de ‘21 años de soledad’.



Campo Elías Ardila Cardozo

Una buena iniciativa

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO de 19-2-2021 tiene el buen título de ‘Ganar los corazones’. De verdad que es una buena propuesta para premiar a quienes cumplieron con la erradicación de los cultivos ilícitos. También es un acierto el pago de los $ 800.000 bimestrales que vendrían a ser como un ingreso básico, bien justificado, siempre y cuando los campesinos se comprometan con producir para la seguridad alimentaria y a no volver con los cultivos ilícitos.



En la reforma agraria del siglo pasado también hicimos contratos llamados de asignación; en período de prueba para los beneficiarios de tierras, siempre que demostraran vocación por el campo... Mejor aún fue cuando grandes predios se entregaron en empresas comunitarias.



Para este programa viene bien la organización en forma de economía social y solidaria, como tuvimos oportunidad de apreciarlo en Israel. ¡Ah!, también queda claro que por este medio no se requieren programas temerarios de erradicación ni con glifosato ni con gente armada. Estamos dispuestos a compartir experiencias vividas si es necesario.



Fidel Vanegas Cantor

