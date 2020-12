Nostalgia de aquellos diciembres

Señor Director:

En este diciembre recuerdo un tiempo feliz vivido en Córdoba, mi pueblo natal, en el departamento de Bolívar.

En la noche de Navidad, “plateada por la luna”, el olor a ron blanco se mezclaba con el de los pasteles de arroz, gallina y cerdo que, en fogones de leña, se cocinaban en los patios de las casas.



El golpe de tambor, el coro alegre de las cantadoras de chandé y las palmadas de la concurrencia, animando a los que bailaban, duraban hasta el amanecer.

Una semana más tarde, “estando la noche serena”, la voz cansada de Guillermo Buitrago anunciaba el año nuevo.



Una época sin guerrilla, sin paracos, sin ‘bacrim’ en que era posible recibir la brisa de diciembre, acostado en una hamaca, a la intemperie, bajo un cielo azul, poblado de estrellas.

Tomás Ochoa Andrade

Bogotá

Seguridad en TransMilenio

Señor Director:



Han pasado 9 meses de pandemia, tiempo en el cual un mecanismo más fuerte que el actual de las puertas de las 143 estaciones del TransMilenio podría haber sido instalado; igualmente, torniquetes que impidan que inescrupulosos no paguen pasaje. Son aproximadamente 200.000 colados diarios, entre los cuales están atracadores y asesinos, porque es de suponer que las troncales anunciadas para la av. 68 y av. Ciudad de Cali no tendrán el mismo tipo endeble de puertas.



Igualmente, ¿no cambia el sistema de vigilancia de la policía, quienes, salvo excepciones, se mantienen chateando, cuando debieran permanecer en movimiento, observando y pidiendo identificación, y -por qué no- reteniendo personas sospechosas?Luis Henry León Rozo

Bogotá

Dos centenarios femeninos

Señor Director:



Dos mujeres latinoamericanas de Cuba y Perú engalanan la fecha del 21 de diciembre con sus natalicios en 1920, y como grandes exponentes del arte musical. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, nacida en La Habana y quien desde muy niña demostró sus habilidades como bailarina mediante estudios que hizo en los EE. UU. A los 15 años de edad contrajo matrimonio en Nueva York con su colega de baile Fernando Alonso, y a partir de ahí cambió su nombre por Alicia Alonso. De vuelta a la isla en 1959 ingresó al Ballet Nacional de Cuba, y se convirtió en una espectacular bailarina y coreógrafa, pasando a ser la figura cimera del ballet en Iberoamérica. Varias veces se presentó en Colombia en la TV nacional y el escenario del teatro Colón de Bogotá.



María de Jesús Vázquez, cantante y actriz peruana, nacida también en esta fecha, adoptó el nombre masculino de Jesús Vázquez. Llegó a grabar 80 discos long play, muchos de ellos compilados de discos sencillos originales. Se hizo popular con los valses Corazón y especialmente con El plebeyo, ambos del compositor limeño Felipe Pinglo. Perú la reconoció como ‘Reina y señora de la canción criolla’. Es justo reconocer el valor artístico de estas dos mujeres que pusieron en alto nuestro arte musical hispanoamericano.José Portaccio Fontalvo

