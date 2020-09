Señor Director:



A pesar del despiadado vandalismo que sufrieron más de 60 CAI en Bogotá, ni las piedras ni las bombas pudieron destruir ni hacer mella en su estructura principal. Hay que destacar su excelente diseño y la buena calidad en su construcción. Y quienes consideramos estos centros de atención el símbolo de la autoridad barrial sufrimos, pero reaccionamos de inmediato para reconstruir o respaldar su reconstrucción, demostrando que los ciudadanos de bien somos esa otra estructura colectiva, que apoya, respeta y necesita de la presencia de la Policía. Da tristeza ver tanta juventud agresiva y desenfrenada, pero me enorgullece ver gente tan generosa y solidaria para acudir a apoyar a nuestra institución. Y los CAI siguen ahí.



Nelson Ortiz Rey

Reabrir los templos

Señor Director:



Acabo de regresar de Armenia, bellísima ciudad del Quindío. Y observé, con gran alegría, que sus iglesias, sitio de oración y recogimiento de la gran mayoría de colombianos, por fortuna están abiertas. El alcalde, José Manuel, exigiendo los debidos protocolos de bioseguridad a la curia del Quindío, autorizó esta gran apertura.



Muy distinto de mi Bogotá, cuya alcaldesa, lamentablemente y con terquedad, no lo ha permitido. Como católico creyente pido, exijo perentoriamente, a Claudia López que, en coordinación con la comunidad eclesiástica, con el arzobispo Luis José a la cabeza, lleguen de inmediato a un acuerdo en este importante factor. Además, es el medio de subsistencia de miles y miles de sacerdotes, quienes están pasando necesidades, en especial los de las parroquias más apartadas.



Jorge Valbuena Moreno

Manzanas podridas

Señor Director:



Hay profesiones, o llamémosle oficios, en las que no pueden haber ‘manzanas podridas’. Podemos citar entre estos: médicos, enfermeras, pilotos de avión, conductores de servicio público, policías, etc. Son profesiones que exigen máxima responsabilidad, ya que está en juego la vida de seres humanos, donde se depende de la idoneidad y profesionalismo de la persona que la ejerce. Si esperamos de ellos un trato digno, no lo obtendremos si estas personas no han recibido una educación adecuada para desempeñar sus cargos. Tanto para policía como para ejército, los aspirantes tendrán que ser sometidos a pruebas y exámenes de ingreso que difieran totalmente a los utilizados hasta hoy, pues todos los días aparecen nuevas ‘manzanas podridas’.



Luis Daniel Barragán Peña

No dejar perder a los jóvenes

Señor Director:



Lo que está pasando en nuestro país con la juventud es triste y doloroso. Los están matando, los están enviciando o usando, como muchos de los que salen a tirar piedra y a incendiar. Se necesita mucho trabajo social entre niños y adolescentes, donde haya esperanzas, afecto, sentido de pertenencia y amor por algo: un deporte, música, estudios, oportunidad de empleo. Es allí donde debe trabajar el Estado, con las instituciones y las alcaldías. No podemos dejar perder a los jóvenes.



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co