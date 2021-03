No desbordarnos

Señor Director:



Llega un nuevo puente. Se acerca también Semana Santa, y la gente está con ansias de salir, de viajar, de un poco de diversión. Eso es comprensible. Pero, en todo caso, tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, donde ya varios países padecen el temido tercer pico, y, sobre todo, lo que nos ha costado esta tremenda pandemia de covid-19 en Colombia, a la que no se le pueden perder el temor ni el respeto.

Hemos padecido mucho. Más de 60.000 muertos, pérdidas económicas astronómicas, de empleos, cierre de empresas. Por favor, que la gente no se desborde. Pensemos en los nuestros, en los de media edad, en los viejos, en todos. Un tercer pico fuerte puede ser fatal. Hemos aguantado, ya están aplicando vacunas, es la hora de la prudencia, de la lectura, del descanso espiritual. Semana Santa no es de vacaciones, sino de reflexión, de orar, hoy más que nunca.



Carmen Rosa Novoa

El desplazamiento interno

Señor Director:



EL TIEMPO de 17-3-2021 trata sobre el grave problema del desplazamiento forzado en Colombia. El editorial se refiere a un informe de la Defensoría del Pueblo que aporta los siguientes datos: en el año 2020 se presentaron 90 casos que afectaron a 28.500 víctimas, en un 85 % de comunidades negras e indígenas de Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. En el año 2021 van 16 eventos con 11.150 víctimas de 4.000 familias.



Como entre las causas están las economías ilícitas de minería y narcotráfico, vale recordar que los cultivos ilícitos comenzaron con grupos paramilitares que fueron reemplazados por las guerrillas. Después del proceso de paz se dio un vacío de poder que fue suplido por las disidencias, el Eln y carteles mafiosos de colombianos y mexicanos. Lo más grave es que estos grupos son ‘todopoderosos’ en lugares donde el Estado no hace presencia. Y ocurre tanto en Murindó, Antioquia, con un desplazamiento de 175 familias, como en Tumaco y Buenaventura.



Fidel Vanegas Cantor

¿Nos reinventamos?

Señor Director:



La pandemia de covid-19 trajo consigo situaciones adversas que nos obligaron a reinventarnos individualmente y como sociedad. En este sentido se vale y es apropiado replantear y tomar conciencia sobre aquellos comportamientos enmarcados por la indiferencia y el individualismo frente al sufrimiento y las necesidades del otro. La solidaridad ya no es opcional, y depende de nosotros incorporarla en el camino hacia una nueva sociedad.



Deicy Triviño

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co