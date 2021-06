Señor Director:



Al celebrar el Día del Padre 2021, creo justo hacer un reconocimiento especial a todos los padres profesionales de la salud. Para ello, quiero evocar la teoría del apego, la cual describe la dinámica de las relaciones entre los seres humanos desde el nacimiento.

Los bebés, para aumentar la probabilidad de supervivencia, necesitan desarrollar una relación con al menos un cuidador para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Resulta que los profesionales de la salud que son padres al mismo tiempo, y sobre todo en esta época de pandemia, han tenido que asumir ese rol de cuidadores para cientos de miles de pacientes, muchas veces en detrimento de la figura de apego a sus propios hijos. Es el momento de decirles, en nombre de todos, mil gracias. Sin ese rol de figura de apego y sin los cuidados prodigados, para muchos más colombianos el sufrimiento habría sido insuperable. Como dijo Victor Hugo: “Las grandes fechas, como las antorchas, hay que encenderlas”. Hay que brindar con alegría por todos aquellos que han asumido con gran desprendimiento el rol de figura de apego, y por los cuidados recibidos.



Carlos Raúl Jiménez Fandiño

Le Mesnil-le-Roi (Francia)

¿La séptima peatonal?

Señor Director:



Las administraciones distritales anteriores gastaron muchísimo dinero en la segunda etapa de la peatonalización de la carrera séptima entre la calle 24 y la avenida Jiménez. Ahora se volvió un mercado, hay microtráfico, borrachos, habitantes de la calle que deambulan; en las bancas, ni modo de sentarse... En la esquina de la séptima con calle 23, donde antes había un local de Directv ahora hay dormitorio y parqueadero de carretas de recicladores. No hay autoridad que defienda a los pocos ciudadanos residentes que todavía se atreven a pasar por ahí a comprar algo en el Éxito o asistir al Jorge Eliécer Gaitán o, simplemente, a pasear un rato. La alcaldía local únicamente tiene un personal de chaquetas amarillas y rojas que le dice a la gente que se coloque los tapabocas, pero de seguridad, nada. ¿La Alcaldía Mayor y la Policía dónde están?



Sandra Forero

Una guerra que urge replantear

Señor Director:



EL TIEMPO de 18-06-21 se refiere a los 50 años de guerra contra las drogas. El 17 de junio de 1971, Richard Nixon dijo: “La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de los EE. UU.”. Los colombianos hemos sido los malos del paseo. Con los programas de erradicación se ha encarecido la droga: así que ganan los carteles mafiosos, los contratistas de la erradicación, los productores de glifosato... Perdemos los colombianos. Entre 2013 y 2020, la producción de coca pasó de 290 a 1.228 toneladas. En ese mismo periodo, las hectáreas sembradas pasaron de 48.000 a 143.000. Según la ONU, entre 2018 y 2019 las hectáreas bajaron de 169.000 a 154.000; es decir, 15.000 hectáreas por erradicación forzada. Pero su costo fue de $ 361.000 millones. Esto es, $ 24’000.000 por hectárea. Con este dinerito hubiéramos sembrado otras miles con alimentos, según la ONU. Recordando a Nixon, Juan Manuel Santos dijo: “Una lucha que cada día trae peores consecuencias. Una guerra perdida que urge replantearse. La prohibición es el pecado original”.



Fidel Vanegas Cantor

