Recuperar y defender el campo

La pandemia nos ha golpeado, se ha llevado a muchas personas, ha perjudicado seriamente la economía. Pero nos ha servido para ver y sentir cosas que no estaban en nuestra conciencia ni en nuestros planes. Por ejemplo, hemos vuelto a ver el campo, ese campo olvidado por años y por casi todos los gobiernos. Ese campo bello que hemos ido acabando no solo por falta de apoyo a sus economías y a sus empeños, sino talando, contaminando, erosionando, fumigando...

Es hora de una reflexión y de mirar en serio cómo incentivar la inversión en el sector agropecuario, cómo cuidar los cuerpos de agua y nuestros bosques. Me parece por todo ello acertada la política del Gobierno de, a través de campesinos e indígenas que han dejado los cultivos ilícitos, cuidar el ecosistema, y se debe extender a muchas regiones.



Pero, además, hay que impulsar agricultura, ojalá orgánica, en los pequeños agricultores garantizando la venta, haciendo trabajo fuerte para exportar. Solo recuperando el campo tendremos un país mejor. En eso tienen que pensar los candidatos que hoy hacen fila.



Dagoberto Castaño Paredes

Políticas de buen vecino

Claudia Isabel Palacios nos habla en su columna del 18-2-2021 del Estatuto de Protección Temporal para facilitar la formalización y brindar salud y educación a los 1’700.000 venezolanos que están aquí en condición irregular. La sola noticia va a multiplicar esta cifra. ¿Estamos preparados? Claro, hubiese sido mejor un programa concertado de Gobierno a Gobierno -así sea con una mediación internacional que puede ser con EE. UU. o con la ONU- para que el país vecino también se comprometiera a extraditar a los irregulares que están en Venezuela pero delinquen en contra de nuestro país. Dice la columnista que en solo en 2019 Colombia prestó en salud servicios por 139 millones de dólares y en Educación, por 107 millones de dólares.



Un programa como este requiere apoyo de instituciones como la ONU, de los capitalistas venezolanos que están en Colombia, en EE. UU. y otros países. Hemos propuesto también en este foro que en predios de la Sociedad de Activos Especiales, con los apoyos citados, se pueden adelantar programas de capacitación-producción para venezolanos y colombianos.



Fidel Vanegas Cantor

¿Gravar las pensiones?

Tanto el populismo como las injusticias son deplorables. El proyecto de gravar más las pensiones superiores a tres salarios mínimos y más IVA a la canasta familiar es muy injusto. Habiendo mucho más para conseguir ingresos, cómo es posible que se agreda a la población así. Eso sería gravísimo para la sociedad y la caída libre del Gobierno.



Juan Guillermo Durán Mantilla

