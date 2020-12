Señor Director:



La coca es el más grave problema que enfrentan países como el nuestro. De este fatídico negocio se desprende toda una tragedia: vicio para la juventud, que a veces nunca se recupera; criminalidad, corrupción, etc. Lo más grave en los campos de producción es el crimen y el fortalecimiento de las bandas criminales. Este es uno de los problemas que se deben conversar con sinceridad con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Tenemos que trabajar de la mano en la erradicación y en la persecución del narcotráfico y en el consumo. Es urgente.



Ángel María Aguilar

La economía solidaria

Señor Director:



EL TIEMPO de 8-12-2020 se refiere a la difícil discusión del salario mínimo para 2021, dadas las condiciones precarias en lo económico que fue el 2020: el PIB cayó al 9 % en el tercer trimestre y para el año puede ser 7 %. Como siempre, los trabajadores justifican su pedido en reactivación económica que signifique elevar su poder adquisitivo.



Una propuesta diferente y en la cual pueden llegar a concordar las partes es acoger la economía social y solidaria como una política de Estado (Josep Stiglitz, José A. Ocampo) mediante la cual las comunidades organizadas en cooperativas, mutuales, fondos de empleados, mingas, asociaciones de padres de familia..., apoyados por el Estado, participen activamente en el tratamiento, gestión y solución de sus problemas. De esta manera, los recursos del PAE serían manejados por padres de familia. Las vías veredales, por juntas de acción comunal. La comercialización de productos agropecuarios, por cooperativas y mutuales, etc.



Fidel Vanegas Cantor

Covid y medidas de choque

Señor Director:



Delegar en los ciudadanos la responsabilidad de autocuidado para evitar contagios por covid-19 no ha demostrado ser la forma de controlar la pandemia, solo hay que ver las cifras de casos nuevos de estos últimos días, con las cifras hasta ahora más altas. Es evidente que muchos piensan que el virus se fue de vacaciones; lo vemos en la calle, en centros comerciales, muchos de los cuales no cumplen con las normas de aforo, además de las reuniones, novenas y demás. Propongo medidas de choque: pico y placa en centros comerciales, toque de queda y, por qué no, confinamiento. Si seguimos pensando en privilegiar la economía sobre la vida, simplemente luego no habrá vidas para dinamizar la economía.



Gonzalo David Prada

Sindicalismo, a renovarse

Señor Director:



No estaría de más preguntarse en qué planeta estaban los representantes de los sindicatos cuando, por culpa de esta terrible pandemia, prácticamente la economía del país se paralizó o registró cifras negativas pocas veces vistas. Pedir el 13 % de incremento del salario mínimo resulta siendo una inoportuna mofa a la realidad que en nada ayuda a la economía, y mucho menos a aquellos que por culpa de esta crisis hoy no cuentan con un empleo. Una salida en falso que solo podrá servir para que el sindicalismo nacional empiece a pensar en la necesidad de renovar sus vetustos y anquilosados cuadros directivos.



Wadid Arana D.

