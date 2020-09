Pena ajena en Cartagena

Señor Director:



Soy de Cali y estoy de paseo en Cartagena, hospedado en un edificio dentro de la ciudad amurallada. Da pena ajena y es una total vergüenza que nuestra querida Cartagena, declarada patrimonio de la humanidad, tenga los andenes en tan lamentable estado de deterioro por todas partes, cuando precisamente es por allí por donde la gente hace el turismo recreativo.

Un ejemplo concreto dentro de la ciudad amurallada está en la calle del Estanco del Tabaco, donde paradójicamente hay un letrero que está ubicado muy alto y difícilmente lo puede leer un transeúnte. El letrero dice: ‘Por favor, pase a la otra acera’.



Resulta que está que se caen el techo y el balcón de una casa por su estado de abandono. No hay derecho a que un alcalde y sus secretarios no tengan el más mínimo asomo de interés por nuestra querida Cartagena.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

Defensa de la Policía

Señor Director:



Lo realizado por el presidente Duque al ir a saludar a los policías que prestan su servicio en un CAI en Bogotá da muestras de respaldo a la labor profesional que ofrecen a la sociedad. Ese acto motiva y respalda su trabajo.



Hoy, más que nunca, nuestra Policía merece el respaldo de los colombianos. No debemos olvidar a los miles de policías que han ofrendado su vida por desmantelar redes de narcotráfico, bandas, grupos insurgentes y delictivos transnacionales. Su servicio a la niñez desamparada, a las mujeres indefensas y al desvalido es un principio que siempre llevan. Flaco favor hacen los que reclaman y piden un cambio de dependencia de la institución. Señor Presidente, ministro, no se dejen intimidar por quienes desean desestabilizar la democracia.



Álvaro Sandoval Gómez

Leal escudero de Galán

Señor Director:



El pasado 18 de agosto, y casi inadvertidamente, se cumplió otro año del vil asesinato de Luis Carlos Galán, que conmovió al país entero. Quienes militamos fervientemente en el Nuevo Liberalismo nos acostumbramos a ver siempre al lado del líder, como su compañero de mil batallas, la figura de un dirigente de barba, reposado, analítico, ajeno a la tradicional clase política y absolutamente cercano a Galán. Me refiero a José Blackburn Cortés. Después sería presidente del Senado, de Telecom y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este 17, EL TIEMPO registró su muerte y, para muchos colombianos, esta triste noticia nos devolvió la memoria a las mejores épocas del galanismo. Fiel y leal escudero de Galán, de sus ideas y de su legado, José Blackburn deja al país un recuerdo de coherencia y honestidad en la política.



Julio César Vásquez Higuera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co