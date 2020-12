Beethoven para todos

Señor Director:



Con ocasión de la celebración mundial del cumpleaños 250 del genial Beethoven, quiero destacar cómo las historietas animadas han contribuido a la universalización de la música clásica mediante su inclusión en las diferentes escenas, bien sean tiernas, dramáticas, temerosas, placenteras, etc.

Hace algunos días recogí en mi carro a una familia campesina que se dirigía a Guatavita, integrada por la madre y varios niños pequeños, quienes al escuchar la música de Beethoven que yo llevaba, tarareándola exclamaron al unísono: “Ay, esa es la música de ‘tales’ muñequitos y nos gusta mucho”. Francamente quedé sorprendido pero enormemente satisfecho al comprobar que también el género culto llega a las clases populares.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Inequidad con los Pensionados

Señor Director:



Ahora que estamos en las negociaciones del salario mínimo, es oportuno mirar e informar a los negociadores lo que nos ha pasado a los pensionados en los últimos 10 años, para que por favor nos escuchen. Desde enero de 2011, cuando el salario mínimo estaba en 535.000 pesos, este se ha venido incrementando por encima de la inflación, entre 4 % en 2011 y 7 % en 2016 y 2017. Pasó de 535.000 pesos a la suma de 878.000 pesos en 2020; como quien dice, ha aumentado el 54,85 % en los últimos 10 años, pero en las pensiones vemos que en ese lapso es tan solo del 36,76 %.



¿Qué debemos hacer los pensionados para que el Gobierno Nacional nos aplique el mismo incremento del salario mínimo? ¿Debemos salir a marchar, hacer otra ‘revolución de las canas’, poner miles de tutelas exigiendo igualdad? ¿Quién nos protege?



Raúl Gutiérrez González

Momento de la unidad

Señor Director:



El cardenal Omella, con palabras del papa Francisco, ha hecho un elogio de la buena política, aquella que cumple un papel imprescindible en beneficio de la sociedad en lugar de servir como coartada para los intereses privados de algunos. En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Barcelona afirmaba que por el camino de la polarización y de la tensión social no se llega a ningún buen puerto, y que solo la concordia y la cooperación nos harán crecer como país. Ante el riesgo de que afloren el resentimiento y la división, debemos potenciar la amistad cívica para vencer un desafío que no solo es sanitario, sino también económico, social, político y espiritual.



J. D. Mez Madrid

Olot, Girona (España)

