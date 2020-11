Nadie debería morir en TransMilenio

Señor Director:



El asesinato del ciudadano Oswaldo Muñoz dentro de un articulado de TransMilenio, durante un hurto, es inconcebible. Esta dolorosa situación plantea muchos interrogantes que requieren solución ya que, por los informes de los medios, la herida cortopunzante que recibió Muñoz fue en uno de sus muslos, lo cual hace suponer que comprometió la arteria femoral y debido a eso se desangró ante los ojos de los ocupantes, el conductor y quienes estaban en la estación de la 85 con autopista.

Es muy posible que de haber puesto un torniquete o hacer presión, y haberlo llevado a la Clínica del Country, ubicada a pocas cuadras del lugar, se hubiera salvado la vida de Oswaldo.



Pregunto: 1) ¿Capacitan a los conductores de TransMilenio en primeros auxilios? 2) ¿El personal de TransMilenio y de la Policía que se ubica en las estaciones está capacitado en esta vital ayuda? 3) ¿Acudió el personal del CAI más cercano a atender la situación, están capacitados en los auxilios primarios? 4) ¿Se llamó al Centro Regulador de Urgencias, qué tiempo demoraron en llegar, qué ayuda le prestaron al herido? 5) ¿Por qué no trasladaron a Oswaldo Muñoz a la clínica más cercana?



Las soluciones a estas inquietudes evitarán que mueran otros seres humanos.



Jairo Hernán Ortega Ortega, M. D.

Médico Especialista en Cirugía General Universidad del Rosario

La muerte de un líder liberal

Señor Director:



Horacio Serpa, sin apellidos tradicionales, se forjó desde abajo y cimentó una carrera política y un liderazgo en el Partido Liberal, como pocos. Los colombianos le quedamos debiendo la presidencia. Guerrero sin esguinces, frentero y auténtico defensor de las causas sociales, se ha ido el último gran jefe liberal de Colombia. Su muerte deja un hondo vacío de liderazgo en el liberalismo colombiano y representa una pérdida muy grande para nuestro país y para las causas populares. Paz en su tumba, y que su legado ilumine nuevos liderazgos para Colombia, que retomen la huella de este gran conductor.



Julio César Vásquez Higuera

Todos a aportar para el país

Señor Director:



En 1961, John F. Kennedy, en su discurso de posesión como presidente de los Estados Unidos de América, dijo : “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”.



Creo que podemos aplicar estas sabias palabras a nuestras relaciones personales, con nuestro país, de los hijos con sus padres, de los obreros con su empresa, de nuestras parejas, etc.



Nos quejamos todos los días de la dura realidad que estamos viviendo y responsabilizamos al Estado de todos nuestros males. Pedir se ha vuelto parte de nuestra cultura.



La pregunta es: ¿en qué medida estamos siendo útiles a nuestra patria aportando soluciones a la problemática de nuestras vidas?



Lo ideal es que, sin egoísmos, el pueblo y el país entero nos ayudemos mutuamente, trabajando unidos por una misma causa: el bienestar de todos.



Licinio Zapata Vanegas

Medellín

