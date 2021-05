Puntos de convergencia

Señor Director:



¿Qué nos puede unir -sin que nadie busque ventajas- a todos los colombianos en estos momentos de agitación para buscar una salida y allanar las injusticias y desequilibrios manifiestos?

En estos momentos de dificultades qué bueno sería una bandera: servir a la patria. Seguramente no habrá comunión plena sobre los diagnósticos de los problemas que no aquejan y de las soluciones que el Gobierno plantea, pero si aportamos todos un granito de arena sin cálculos políticos, mezquindades, odios y vetos, se podrá llegar a un “acuerdo sobre lo fundamental” en temas tan sensibles como la corrupción sistémica, la inseguridad, crisis de valores, respeto por la ley, cómo generar más y mejor empleo, entre otras demandas de los marchantes. Este puede ser un motor para cambiar el país.



Dirigentes del paro: no hay soluciones mágicas. No juguemos con fuego. Por eso hago un llamado a la mesura, lejos de cálculos políticos, y llegar al Gobierno con un temario realista y viable.



Hernán Salazar Hurtado

¿Protesta ‘pacífica’?

Señor Director:



¡No se puede creer que haya tantas mentes cerradas a la razón! Me refiero a los que convocaron la “protesta pacífica”, según sus organizadores, que terminó en increíbles desmanes, los cuales, quienes tenemos un poco de criterio, sabíamos que iban a suceder.



No solo han expuesto a la ciudadanía al contagio del peor virus conocido en nuestra historia reciente, sino que han sometido a las ciudades (en casi todas, pero especialmente Bogotá, Cali y Medellín) al salvaje vandalismo que afecta el patrimonio público, que, como siempre, saldrá del bolsillo de los pagaimpuestos. Me pregunto si los sindicatos responsables, Fecode en particular, que tantísimo dinero gasta en propagandas en los medios, se harán cargo de los costos producidos al erario a causa de esta manifestación. ¿Acaso no sería eso lo justo?



Haydée a. Chiapero B.

En tiempos así, honestidad

Señor Director:



En varios sectores de la ciudad, tiendas de barrio, supertiendas, fruver, entre otros, ya les están subiendo el precio a los productos, ¡incluso a los de la canasta familiar! Esto pese a que aún la reforma tributaria no ha sido aprobada. La desinformación y falta de conocimiento del tema están siendo utilizadas para estas alzas. Como ciudadanos, en tiempos así debemos partir del principio de la honestidad, para no aprovecharse de la situación, mientras se está a la espera de que la Superintendencia de Industria y Comercio revise y aplique los correctivos necesarios.



Diego Andrés Ramírez

